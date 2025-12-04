Apró hős, nagy mentés: így mentettek meg egy kutyát a lángok közül Budapesten

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint egy budapesti lakástűzhöz riasztották a bajtársakat, ahol kiderült, hogy a tulajdonos nincs otthon, de egy bent rekedt kutya azonnali segítségre szorul. A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a kisállat túlélte a füsttel telt lakást.

Mentők, tűzoltók, rendőrök: összefogás a kutya megmentéséért

Fotó: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Lakástűz Budapesten – verseny az idővel a kutya megmentéséért

A tűzoltók percek alatt a helyszínre érkeztek, és kimentették a fuldokló négylábút, amelyet a rendőrök rohantak átadni a mentőknek.

A blöki sokkos állapotban volt, de esélye volt a felépülésre.

A mentők azonnal oxigént adtak a kutyának, ami gyorsan javította állapotát. A kisállat hamar megnyugodott, sőt barátkozni is kezdett az életmentőkkel, akik még egy kis falatot is adtak neki.

Megható találkozás

Nem sokkal később a gazdi is megérkezett a helyszínre, és meghatottan vette át kedvencét. A kutyus túlélése annak a példás összefogásnak köszönhető, amelyről az OMSZ is meghatottan számolt be posztjában:

Apró élet, nagy összefogás.

Kapcsolódó cikkeink:

Romániában egy elhagyatott kútba zuhant fiatal kutyát mentettek meg a helyi tűzoltók, akik gyors és összehangolt munkával hozták biztonságba az állatot. A kiskutya mentése mindössze fél órát vett igénybe, és a szakemberek szerint valódi szerencse, hogy időben érkezett segítség.

Egy apró figyelmetlenség is elég lehet a bajhoz – ezt bizonyítja egy észak-karolinai eset, ahol egy család kutyája véletlenül tüzet okozott otthonában. A biztonsági kamera mindent rögzített, a felvétel pedig tűzsebesen terjedt el az interneten.