Apró hős, nagy mentés: így mentettek meg egy kutyát a lángok közül Budapesten

Megható mentés zajlott Budapesten. A tűzoltók és a mentők összefogásával egy lakástűzben rekedt kutyát sikerült megmenteni. A történet ismét bizonyítja: minden élet számít.
Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint egy budapesti lakástűzhöz riasztották a bajtársakat, ahol kiderült, hogy a tulajdonos nincs otthon, de egy bent rekedt kutya azonnali segítségre szorul. A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a kisállat túlélte a füsttel telt lakást.

kutya
Mentők, tűzoltók, rendőrök: összefogás a kutya megmentéséért
Fotó: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Lakástűz Budapesten – verseny az idővel a kutya megmentéséért

A tűzoltók percek alatt a helyszínre érkeztek, és kimentették a fuldokló négylábút, amelyet a rendőrök rohantak átadni a mentőknek. 

A blöki sokkos állapotban volt, de esélye volt a felépülésre.

A mentők azonnal oxigént adtak a kutyának, ami gyorsan javította állapotát. A kisállat hamar megnyugodott, sőt barátkozni is kezdett az életmentőkkel, akik még egy kis falatot is adtak neki.

Megható találkozás

Nem sokkal később a gazdi is megérkezett a helyszínre, és meghatottan vette át kedvencét. A kutyus túlélése annak a példás összefogásnak köszönhető, amelyről az OMSZ is meghatottan számolt be posztjában:

Apró élet, nagy összefogás.

