Kutyatulajdonosok, figyelem! Ezek a karácsonyi finomságok életveszélyesek lehetnek kedvenceink számára

A karácsonyi készülődés izgalmas időszak, tele finomságokkal és ünnepi illatokkal, de a házi kedvencek számára könnyen okozhat problémát. Sok gazdi nem is gondolná, hogy egy-egy ártatlannak tűnő falat súlyos mérgezéshez vezethet egy kutya esetében, ha nem figyelünk; ezért fontos előre felkészülni, hogy kedvenceink biztonságban ünnepelhessenek – számol be a zaol.

Karácsonykor különösen figyelniük kell a kutyatulajdonosoknak – Fotó: Unsplash

Mely ételek veszélyesek a kutyákra?

A karácsonyi kínálatban a leggyakoribb veszélyforrások:

csokoládé,

kakaós sütemények,

cukormentes, édesítőszereket tartalmazó sütemények.

A csokoládé és a kakaós sütemények teobromint és koffeint tartalmaznak, amelyek a kutyáknál már kis mennyiségben is súlyos mérgezést okozhatnak. Egy tábla étcsokoládé akár végzetes is lehet egy kisebb testű kutya számára. Az állat furcsa viselkedése, izgatottság, hányás vagy ájulásszerű tünetek mind intő jelek – ilyenkor azonnal állatorvoshoz kell fordulni.

Az utóbbi években egyre népszerűbbek a cukormentes sütemények, amelyek xilit vagy más édesítőszereket tartalmaznak.

Bár az emberre nézve ártalmatlanok, a kutyák szervezetében a cukor helyettesítői súlyos vércukorszint-problémákat okozhatnak.

Még kis mennyiség is veszélyes lehet, ezért mindig tartsuk szem előtt, mit nem ehet a kutya az ünnepi ételkínálatból.

Mire kell figyelni a karácsonyi időszakban?

Nemcsak az összetevők jelentenek kockázatot: a csomagolások is veszélyesek lehetnek. Ha a kutya az étellel együtt lenyeli a csomagolóanyagot, bélelzáródás alakulhat ki, ami akár műtéti beavatkozást is igényelhet. A romlott, penészes vagy csontos házi ételek szintén problémát okozhatnak az emésztésben, ezért ezekről is jobb lemondani.

Összességében az ünnepek alatt a legfontosabb szabályok: kerüljük a csokoládé- és koffeintartalmú ételeket, figyeljünk az édesítőszerekre, csak friss és biztonságos ételt adjunk kedvencünknek, és ha a kutya szokatlanul viselkedik, azonnal forduljunk állatorvoshoz.

