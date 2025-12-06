Súlyos árat fizethet, ha a kutyája éjjel hosszan ugat

Számtalan jó szomszédi viszony ment már a levesbe amiatt, hogy a kutya zavarta az éjszakai pihenést. És hát tudjuk a rossz szomszédságról, hogy olyan mint a török átok. Bár országos rendelet nem szabályozza, hány perc ugatás számít soknak, a környezetvédelmi törvény kimondja: a zajterhelés nem lépheti túl az elfogadható szintet. Ennek megállapítása az önkormányzat és a jegyző hatásköre, hívta fel a figyelmet a Teol.

Soka kerülhet az éjjeli ugatás a kutya tulajdonosának

Fotó: Unsplash

Zajszennyezésnek minősülhet, ha a kutya éjjel hosszan ugat

Az este 22 és reggel 6 óra közötti időszak szinte az ország minden részén éjszakai nyugalmi időnek számít, a vasárnap és az ünnepnapok pedig gyakran egész nap.

Ezekben az időszakokban a túl hosszú vagy rendszeres kutyaugatás már zajszennyezésnek minősülhet, és akár hatósági eljárást is vonhat maga után.

Nyilván nem arról van szó, ha a ház őrzője teszi a dolgát, és egyet-egyet vakkant. Ez persze még nem tekinthető szabálysértésnek, ám ha az ugatás elhúzódik, visszatérő, és zavarja a környezetet, az már problémát okozhat.

Az esetek egyediek, egy lakótelep csendjét fél órán át zavaró házi kedvenc csaholása is jogsértő lehet, míg mondjuk a külvárosokban ez még beleférhet.

Érdemes barátian megkérni a szomszédot, tegyen lépéseket a helyzet kezelésére, mert az önkormányzatoknak már nem feladata az állattartásról rendeletet alkotni.

A jegyző szerint pedig nehezen képzelhető el, hogy bármely kutya ugatása átlépné a környezetvédelmi határértéket, amelynek megállapítása valóban az önkormányzat feladata. Marad tehát a helyzet rendezésére a kommunikáció és a normális ebtartói magatartás.

