Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

kutya

Súlyos árat fizethet, ha a kutyája éjjel hosszan ugat

20 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hiába a figyelmeztetés, a kiabálás, a helyre zavarás, a család kedvence csak csahol. Nyilván ő nem tudja, hogy adott esetben akár 150 ezer forintra is büntethetik egy kutya gazdáját, ha az állat védett időszakban hosszan vagy rendszeresen ugat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyazajszennyezésbüntetésfeszültségszomszédugatás

Számtalan jó szomszédi viszony ment már a levesbe amiatt, hogy a kutya zavarta az éjszakai pihenést. És hát tudjuk a rossz szomszédságról, hogy olyan mint a török átok. Bár országos rendelet nem szabályozza, hány perc ugatás számít soknak, a környezetvédelmi törvény kimondja: a zajterhelés nem lépheti túl az elfogadható szintet. Ennek megállapítása az önkormányzat és a jegyző hatásköre, hívta fel a figyelmet a Teol.

kutya
Soka kerülhet az éjjeli ugatás a kutya tulajdonosának
Fotó: Unsplash

Zajszennyezésnek minősülhet, ha a kutya éjjel hosszan ugat

Az este 22 és reggel 6 óra közötti időszak szinte az ország minden részén éjszakai nyugalmi időnek számít, a vasárnap és az ünnepnapok pedig gyakran egész nap. 

Ezekben az időszakokban a túl hosszú vagy rendszeres kutyaugatás már zajszennyezésnek minősülhet, és akár hatósági eljárást is vonhat maga után. 

Nyilván nem arról van szó, ha a ház őrzője teszi a dolgát, és egyet-egyet vakkant. Ez persze még nem tekinthető szabálysértésnek, ám ha az ugatás elhúzódik, visszatérő, és zavarja a környezetet, az már problémát okozhat. 

Az esetek egyediek, egy lakótelep csendjét fél órán át zavaró házi kedvenc csaholása is jogsértő lehet, míg mondjuk a külvárosokban ez még beleférhet. 

Érdemes barátian megkérni a szomszédot, tegyen lépéseket a helyzet kezelésére, mert az önkormányzatoknak már nem feladata az állattartásról rendeletet alkotni. 

A jegyző szerint pedig nehezen képzelhető el, hogy bármely kutya ugatása átlépné a környezetvédelmi határértéket, amelynek megállapítása valóban az önkormányzat feladata. Marad tehát a helyzet rendezésére a kommunikáció és a normális ebtartói magatartás. 

Videón, amint bestiális kegyetlenséggel végez egy kutyával az abonyi férfi

Nem csupán a Pest vármegyei település, hanem az ország valamennyi állatbarátját sokkolta az eset, amelyről a Szurkolók az Állatokért Alapítvány számolt be közösségi oldalán, és amiről az Origón mi is hírt adtunk. A különösen brutális állatkínzás ügyében a rendőrség büntetőeljárást indított.

Kétmilliós bírság kerül a karácsonyfa alá ebben a családi házban

Súlyos kutyatámadás történt Csókakőn, ahol a tartási helyükről kiszabadult ebek emberre és állatra is rárontottak, amiért a jegyző több mint 2 millió forintos bírságot szabott ki. Sokan értetlenkedve állnak a magas összeg előtt, a jegyző pedig megpróbálta elmagyarázni, miért ilyen magas a kutyatámadás miatt kiszabott büntetés, számoltunk be az Origón.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!