Hurka, kolbász, böllér – Mennyire ismeri a disznóvágás hagyományait?

A disznóvágás nem csupán húsfeldolgozás volt, hanem közösségi esemény, hagyomány és ünnep is egyben. A hideg téli napokon összegyűlt a család, a szomszédság, és minden mozzanatnak megvolt a maga szerepe. Ebben a kvízben kiderül, mennyire ismeri a disznóvágás szokásait, eszközeit és jellegzetes fogásait.
Kvíz
1 / 7
Melyik évszakban tartották leggyakrabban a hagyományos disznóvágásokat?
Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!