Hurka, kolbász, böllér – Mennyire ismeri a disznóvágás hagyományait?

A disznóvágás nem csupán húsfeldolgozás volt, hanem közösségi esemény, hagyomány és ünnep is egyben. A hideg téli napokon összegyűlt a család, a szomszédság, és minden mozzanatnak megvolt a maga szerepe. Ebben a kvízben kiderül, mennyire ismeri a disznóvágás szokásait, eszközeit és jellegzetes fogásait.

Kvíz 1 / 7 Melyik évszakban tartották leggyakrabban a hagyományos disznóvágásokat? Nyár Helytelen válasz Ősz Helytelen válasz Tél Helyes válasz Tavasz Helytelen válasz

