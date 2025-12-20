Piszok nehéz tudáspróba! Ön hibátlanul tölti ki a legnehezebb téli kvízünket?

A tél nemcsak az időjárást változtatja meg, hanem a belső világunkat is. A rövidebb nappalok, a hosszabb esték és a kevesebb fény finoman, mégis érezhetően hatnak a hangulatunkra és az energiaszintünkre. Ebben a kvízben felfedezheti, hogyan reagál a lélek a sötét évszakra – és mit tehetünk azért, hogy ebben az időszakban is megőrizzük az egyensúlyt.

Kvíz 1 / 7 Miért érezzük a sötét téli napokon gyakrabban levertnek magunkat? A hideg csökkenti a vérnyomást Helytelen válasz Kevesebb a természetes fény, csökken a szerotoninszint Helyes válasz Télen kevesebb oxigén van a levegőben Helytelen válasz Az immunrendszer túlműködik Helytelen válasz

