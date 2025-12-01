Karácsonyi szaloncukor kvíz – 7/7 senkinek nem sikerül!

Ünnepi időszakban talán nincs olyan magyar otthon, ahol ne kerülne elő a karácsony egyik legkedveltebb édessége: a szaloncukor. De vajon mennyire ismeri ennek a tradicionális finomságnak az eredetét, történetét és különleges változatait? Ebben a kvízben lehetősége nyílik próbára tenni tudását – az alapvető ismeretektől egészen a ritkább, igazi ínyenceknek szóló érdekességekig. Ha végigmegy a kérdéseken, megtudhatja, mennyire jártas a szaloncukor világában.

Vágólapra másolva!

Kvíz 1 / 7 Melyik országból származik a szaloncukor őse? Magyarország Helytelen válasz Németország Helytelen válasz Franciaország Helyes válasz Ausztria Helytelen válasz

Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!