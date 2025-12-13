Hírlevél
Tökéletes karácsonyfa? Ha erre a hét kérdésre tud válaszolni, sikerülni fog!

Sokan azt hiszik, hogy tökéletesen ismerik a karácsonyfa eredetét és szokásait, pedig a legtöbben már az első kérdésnél elakadnak. Ebben a kvízben kiderül, mennyire jártas a hagyományokban és a karácsonyfa vásárlásban. Készüljön, mert a kérdések között akad olyan, amin még a profik is elgondolkodnak.
Mit szimbolizált eredetileg a csúcsdísz a karácsonyfa tetején?

