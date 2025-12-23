Hírlevél
kvíz

Piszkosul nehéz közmondás kvíz! Önnek sikerül hibátlanra?

17 perce
Olvasási idő: 1 perc
A régi idők emberei figyelték a természetet, az időjárást és az ünnepek környékén bekövetkező változásokat, ezekből pedig szólások és közmondások születtek. De vajon mennyire ismeri ezeknek a téli mondásoknak az eredeti jelentését? Ebben a kvízben hét régi, karácsonyhoz és a tél időszakához kapcsolódó közmondás értelmezését próbálhatja ki. Tesztelje tudását, és derítse ki, mennyire jártas a népi bölcsességek világában!
Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
„Ha Katalin kopog, a karácsony locsog.”

