Piszkosul nehéz közmondás kvíz! Önnek sikerül hibátlanra?

A régi idők emberei figyelték a természetet, az időjárást és az ünnepek környékén bekövetkező változásokat, ezekből pedig szólások és közmondások születtek. De vajon mennyire ismeri ezeknek a téli mondásoknak az eredeti jelentését? Ebben a kvízben hét régi, karácsonyhoz és a tél időszakához kapcsolódó közmondás értelmezését próbálhatja ki. Tesztelje tudását, és derítse ki, mennyire jártas a népi bölcsességek világában!

Kvíz 1 / 7 „Ha Katalin kopog, a karácsony locsog.” Ha november végén esik az eső, karácsonykor havazni fog Helytelen válasz Ha Katalin napján hideg, fagyos az idő, karácsonykor enyhébb lesz Helyes válasz Ha Katalin napján köd van, karácsonykor is ködös lesz az idő Helytelen válasz Ha Katalin napján meleg van, karácsonykor is fagy várható Helytelen válasz

