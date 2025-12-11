Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor döbbenetes leleplezést tett! Ezt muszáj látnia!

hőmérséklet

Folyton fázik? Vagy melege van? Magyar kutatás fedi fel, hogy mennyi az ideális lakáshőmérséklet

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Budapesti Corvinus Egyetem felmérése szerint a diákok többsége hajlandó csökkenteni a fűtést, ha megbízható tájékoztatást kap. A lakáshőmérséklet ésszerű csökkentése könnyen mérsékli az energiafelhasználást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hőmérsékletfokhőfokenergia

A lakásban beállított hőfok nemcsak a komfortérzetünket befolyásolja, hanem a pénztárcánkra és a környezetre is hatással van. A Budapesti Corvinus Egyetem friss felmérése szerint meglepően egyszerű módszerrel csökkenthető az energiafogyasztás: a fiatalok gyakran hajlandóak lejjebb venni a lakáshőmérsékletet, ha megbízható információt kapnak róla.

lakáshőmérséklet
Fontos, hogy megfelelő információt kapjunk az ideális lakáshőmérsékletről – Fotó: Unsplash

Lakáshőmérséklet: hogyan csökkenthetjük az otthoni energiafogyasztást?

A kutatásban 266 egyetemistát vizsgáltak: négy csoportba sorolták a résztvevőket, és azt kérték, jelöljék meg, hány Celsius-fokra állítanák otthonuk hőmérsékletét a következő hetekre. A vizsgálat során két tényezőt teszteltek: az egyik csoportnál az alapértelmezett hőmérsékletet 18 fokra állították, a másik csoportot rövid tájékoztatással látták el a nemzetközi egészségügyi ajánlásokról; a harmadiknál mindkettőt alkalmazták, a negyedik csoport volt a kontroll.

Az eredmények világosan mutatták, hogy a legnagyobb változást az információközlés hozta.

Azok a diákok, akik szakértői ajánlást kaptak, átlagosan majdnem 1 fokkal csökkentették az általuk kívánatosnak tartott hőmérsékletet (átlagosan 21,5 helyett 20,5 fok). Az alapértelmezett hőfok önmagában nem befolyásolta érdemben a döntést, míg a kombinált beavatkozás – információ plusz alapértelmezett érték – meglepő módon magasabb hőfokot eredményezett, ami összhangban áll azzal a kutatási tapasztalattal, hogy az emberek néha ellenállnak, ha külső befolyást éreznek a döntéseikben.

Biztonság mindenekelőtt

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a biztonságérzet szerepe kulcsfontosságú: akik aggódtak az energiaellátás stabilitása miatt, hajlamosabbak voltak alacsonyabb lakáshőmérsékletet választani.

A klímaváltozással kapcsolatos félelmek viszont nem befolyásolták érdemben a fűtési döntéseket.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a 18 Celsius-fokos javaslat nem mindenki számára ideális, különösen kisgyermekek és idősek esetében. Sokszor elegendő, ha érthetően elmagyarázzák, miért éri meg csökkenteni a lakáshőmérsékletet, anélkül, hogy drasztikus változtatásokra lenne szükség.

Reggeli pára az ablakon? Súlyos következménye is lehet

A téli időszakban sokan tapasztalják, hogy reggelre nedvesség, pára jelenik meg az ablaküvegen. A jelenség hátterében több tényező is állhat, a ablakpárásodás pedig hosszabb távon penészedéshez is vezethet. A megfelelő megelőzési lépésekkel azonban jelentősen csökkenthető a probléma kialakulásának esélye.

Fűtés klímával? Így válasszunk, hogy tényleg megérje

Az utóbbi években egyre többen keresnek alternatívát fűtésre a gáz- vagy fatüzeléses rendszerek helyett. Így került a reflektorfénybe a klímával való fűtés is. Számos dolog van azonban, amelyet érdemes végiggondolni, mielőtt a klímával való fűtés mellett tennénk le a voksunkat. Mutatjuk, mire figyeljen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!