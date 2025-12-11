Folyton fázik? Vagy melege van? Magyar kutatás fedi fel, hogy mennyi az ideális lakáshőmérséklet

A lakásban beállított hőfok nemcsak a komfortérzetünket befolyásolja, hanem a pénztárcánkra és a környezetre is hatással van. A Budapesti Corvinus Egyetem friss felmérése szerint meglepően egyszerű módszerrel csökkenthető az energiafogyasztás: a fiatalok gyakran hajlandóak lejjebb venni a lakáshőmérsékletet, ha megbízható információt kapnak róla.

Fontos, hogy megfelelő információt kapjunk az ideális lakáshőmérsékletről – Fotó: Unsplash

Lakáshőmérséklet: hogyan csökkenthetjük az otthoni energiafogyasztást?

A kutatásban 266 egyetemistát vizsgáltak: négy csoportba sorolták a résztvevőket, és azt kérték, jelöljék meg, hány Celsius-fokra állítanák otthonuk hőmérsékletét a következő hetekre. A vizsgálat során két tényezőt teszteltek: az egyik csoportnál az alapértelmezett hőmérsékletet 18 fokra állították, a másik csoportot rövid tájékoztatással látták el a nemzetközi egészségügyi ajánlásokról; a harmadiknál mindkettőt alkalmazták, a negyedik csoport volt a kontroll.

Az eredmények világosan mutatták, hogy a legnagyobb változást az információközlés hozta.

Azok a diákok, akik szakértői ajánlást kaptak, átlagosan majdnem 1 fokkal csökkentették az általuk kívánatosnak tartott hőmérsékletet (átlagosan 21,5 helyett 20,5 fok). Az alapértelmezett hőfok önmagában nem befolyásolta érdemben a döntést, míg a kombinált beavatkozás – információ plusz alapértelmezett érték – meglepő módon magasabb hőfokot eredményezett, ami összhangban áll azzal a kutatási tapasztalattal, hogy az emberek néha ellenállnak, ha külső befolyást éreznek a döntéseikben.

Biztonság mindenekelőtt

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a biztonságérzet szerepe kulcsfontosságú: akik aggódtak az energiaellátás stabilitása miatt, hajlamosabbak voltak alacsonyabb lakáshőmérsékletet választani.

A klímaváltozással kapcsolatos félelmek viszont nem befolyásolták érdemben a fűtési döntéseket.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a 18 Celsius-fokos javaslat nem mindenki számára ideális, különösen kisgyermekek és idősek esetében. Sokszor elegendő, ha érthetően elmagyarázzák, miért éri meg csökkenteni a lakáshőmérsékletet, anélkül, hogy drasztikus változtatásokra lenne szükség.