Ilyen LEGO-alkotást még nem látott az ország, magyar festő műve kel életre

Több debreceni általános iskola diákjai és az érdeklődő családok november 11-től december 13-ig 155 ezer LEGO-kocka felhasználásával készítik el a monumentális Krisztus-trilógia festmény parafrázisát – írta közleményében a Déri Múzeum.

Munkácsy Mihály Ecce Homo című festménye is megelevenedik LEGO-ból

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A nyolc táblából álló, közel két és fél méter magas és csaknem négy méter széles LEGO-mozaikképet a nagyközönség előtt állítják fel december 13-án a Déri Múzeum Munkácsy Termével szemben, a kupolateremben.

Az eddigi legnagyobb méretű, több mint százötvenötezer darab LEGO-kockákból épített alkotás a játékos tanulás és a közösségi összefogás erejét mutatja meg.

A LEGO-gyár is beszállt a projektbe

A kezdeményezéssel szeretnék felkelteni a diákok érdeklődését a múzeumok, a művészetek világa iránt. Közlemény szerint az egyedülálló projekt a debreceni Déri Múzeum, a nyíregyházi LEGO Manufacturing Kft., a nyíregyházi Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium Tekerd! csoportjának hátrányos helyzetű fiataljai, a Debreceni Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, illetve a debreceni diákok – köztük hallássérült és beszédzavarral küzdő gyermekek – együttműködésével valósul meg.