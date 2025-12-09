Légsütő veszélyei: ezeket a hibákat sokan elkövetik

A légsütő mára az egyik legkedveltebb konyhai készülékké vált, ám sokan bizonytalanok abban, hogy minden modell egyformán biztonságos-e. A nem toxikus légsütő fogalma olyan készülékeket takar, amelyek nem tartalmaznak PFAS-anyagokat, sérülékeny tapadásmentes bevonatokat vagy hő hatására bomló műanyagokat. A rozsdamentes acél, az üveg, a bevonat nélküli fém vagy a PFAS-mentes kerámiabevonat számít a legbiztonságosabb választásnak. A megfelelő gondozás azonban legalább annyira számít, mint az anyaghasználat – tájékoztat a Daily Mail.

A légsütő anyaghasználata döntő a biztonság szempontjából - Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

Melyik a legjobb nem toxikus légsütő?

A legbiztonságosabbnak azok a modellek számítanak, amelyek rozsdamentes acélból vagy üvegből készült kosarat használnak, illetve PFAS-mentes kerámiabevonattal rendelkeznek. A márkák közül a Ninja több kerámia bevonatú, PFAS-mentes kosarat kínál, a Cuisinart és az Our Place modelljei pedig üveg- és acélkombinációkkal dolgoznak. A választásnál mindig az anyaghasználat és a bevonat típusa legyen a legfontosabb szempont.

Biztonságosak-e a PFAS-mentes légsütők?

Igen, a PFAS-mentes légsütők általában stabil kerámiabevonatot vagy bevonat nélküli fémfelületet használnak, amelyek normál sütési hőmérsékleten nem bomlanak és nem oldanak ki vegyi anyagokat. Akkor tekinthetők igazán biztonságosnak, ha a gyártó egyértelműen jelzi, hogy PTFE-, PFOA- és PFAS-mentes bevonatot alkalmazott, és a készülék nem tartalmaz hőre lágyuló műanyagokat a kosár közelében.

Mennyire veszélyes a Teflon a légsütőkben?

A PTFE-t (Teflon) tartalmazó bevonatok akkor jelentenek veszélyt, ha megsérülnek vagy túlhevítik őket. Magas hőmérsékleten (260 °C fölött) a bevonat gyorsabban bomlik, sérülés esetén pedig apró részecskék válhatnak le róla. A legtöbb légsütő ugyan nem éri el ezt a hőfokot, de a karcolások, fémeszközök és a nem megfelelő tisztítás növelheti a kockázatot.

Mit tehetek, ha a légsütőm bevonata megsérült?

A sérült bevonatot érdemes mielőbb cserélni. Ha a kosár külön is megvásárolható, elegendő az új alkatrész beszerzése. Ha nem, akkor a teljes készülék cseréje javasolt. Átmeneti megoldásként használhatsz hőálló üvegedényt vagy élelmiszerbarát sütőpapírt, de ez nem helyettesíti a cserét. A biztonság érdekében sérült bevonattal ne süss nagy hőfokon.