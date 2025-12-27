Országos televíziós premierrel érkezik a Mandoki Soulmates koncertfilmje

Országos televíziós premierrel érkezik a SUPER TV2 műsorára 2025. december 27-én, 20:00 órakor az 50 ÉV SZABADSÁGVÁGY - MANDOKI SOULMATES koncertfilmje.
„A szabadság számomra mindig is erkölcsi szükséglet volt, egy olyan érzés, ahol képes vagyok szembenézni önmagammal anélkül, hogy meghasadnék. Egy olyan világban szocializálódtam, ahol a hallgatás a túlélés eszköze volt, mégis korán megértettem, hogy a tartós elfojtás nem véd meg, hanem lassan lebontja az identitást, és észrevétlenül is de egy belső emigrációba kényszerít. A zene ezért is vált számomra önkifejezéssé, erkölcsi gyakorlattá, képes összekötni az egyéni tapasztalataimat a kollektív emlékezettel, a személyes fájdalmaimat a felelősséggel. A munkásságom, annak a belső útnak a lenyomata, amelyen a következetességet vállalom ebben a zajos világban. Azt az utat mutatja meg, amelyen megtanultam, hogy az alkalmazkodás csak addig érték, amíg nem válik önmegtagadássá. Hiszem, hogy a művészet akkor tölti be valódi szerepét, ha megnyugtat, és emlékeztet arra, hogy a jelen döntései nem múlnak el nyomtalanul, hanem beépülnek a jövőnk lelkiismeretébe. Ha ez a gondolatsor akár egyetlen emberben is képes megerősíteni az önazonosság iránti felelősséget, akkor már megérte..."- mondta Leslie Mandoki.
Az alkotás Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates 2025-ös budapesti megakoncertjén keresztül tárja fel egy kivételes művészi életút szellemi és zenei univerzumát. A film jóval több mint koncertfelvétel: gondolati utazás, zenei önvallomás és korlenyomat is egyben. A mű a jelen kihívásaira a művészet nyelvén reflektál, miközben a szabadságvágy, az alkotói felelősség és az összetartozás időtlen témáit szólaltatja meg.
Cenzúra és felismerés: Leslie Mandoki története nem egy hirtelen menekülés krónikája, hanem egy fokozatos felismerésé. Annak belátásáé, hogy az ember hosszú távon nem élhet úgy, hogy elnémítja a saját hangját. A hetvenes években Magyarországon a mindennapokat erős cenzúra határozta meg: a megszólalás, az alkotás és a véleménynyilvánítás is csak szigorúan ellenőrzött keretek között volt lehetséges. Bár a rendszer gyakran a „viszonylagos szabadság” látszatát keltette, a háttérben folyamatos felügyelet működött, és mindenkinek tisztában kellett lennie azzal, hogy bizonyos témák, gondolatok vagy megfogalmazások nem jelenhetnek meg következmények nélkül. A lényeg tehát az volt, hogy a szabadság nem valódi választási lehetőséget jelentett, hanem cenzúrával szabályozott mozgásteret, amelyet a hatalom jelölt ki, és amelyet átlépni komoly kockázattal járt.
A Bem Klub szellemi tere: Ebben a közegben vált a Bem Klub egy lázadókkal teli koncerthelyszínné, olyan szellemi menedékké, ahol a zene lehetőséget adott a fiatalok önmagukkal való újratalálkozásra. Itt kristályosodott ki Leslie számára az a felismerés, hogy az alkotás nem kivonulás a világból, hanem felelősségvállalás a saját igazságáért.
Belső autonómia: Az emberi fejlődés egyik döntő pontja az a pillanat, amikor világossá válik: az alkalmazkodás nem jelentheti önmagunk feladását. Leslie számára ez nem elméleti kérdés volt, hanem megélt tapasztalat. A zene, amely kezdetben ösztönös önkifejezésként volt jelen az életében, fokozatosan belső iránytűvé vált. Olyan nyelvvé, amely képes volt megfogalmazni mindazt, amire a környezetében nem volt szabad. A Bem Klub falai között formálódott ki az a belső autonómia, amely nem külső engedélyekhez igazodott, hanem belső következetességből táplálkozott.
Határátlépés: 1975-re ez a belső érési folyamat elérte azt a pontot, ahonnan már nem vezetett visszaút. Az ország elhagyásának döntése nem csupán pillanatnyi elhatározás volt. Barátaival, Szűcs Lacával és Csupó Gáborral együtt életüket kockáztatva nem pusztán egy politikai rendszert hagytak maguk mögött, hanem egy olyan létformát, amely folyamatos önmegtagadásra kényszerítette volna őket. A sötét alagúton való átkelés egyszerre jelentett fizikai életveszélyt és mély szimbolikus határátlépést: annak kimondását, hogy a belső szabadság értékesebb, mint bármilyen látszólagos biztonság.
Önazonosság és következetesség: Ez a döntés nem a félelem elől való menekülés volt, hanem az önazonosság melletti kiállás. Leslie életútját ez a választás végérvényesen meghatározta. A későbbi sikerek nem külső visszaigazolásokból épültek fel, hanem abból a ritka belső koherenciából, amely a művészi pályákon kivételesnek számít. A szabadságvágya nem célként jelent meg, hanem alapelvként: a zenében, a gondolkodásban és az emberi kapcsolatokban egyaránt. Ez a történet így nem a kényszerű disszidálás narratívája, hanem annak a belső folyamatnak a lenyomata, amely képessé tesz egy embert arra, hogy a sikerek közepette is önmaga maradjon. A zene ebben az értelemben létállapot: annak bizonyítéka, hogy az ember bárhol a világon képes összhangban élni önmagával.
Alkotói műhely: Leslie Mandoki pályája egy ritka belső következetesség, tehetség, szorgalom és kitartás története. A Bem Klub szűk teréből indulva nem karriert épített, hanem olyan alkotói világot, amelyben a szabadság nem alku tárgya, hanem alapfeltétel. Németországban létrehozta a Red Rock Studio-t a Starnbergi-tó partján, amely a mai napig világszínvonalú stúdió és szellemi műhely. Több mint négy évtized alatt itt születtek arany- és platinalemezek tucatjai (több mint 72), ám Leslie számára ezek mindig következmények voltak, nem célok. A lényeg a tartalom maradt: a zene mint gondolat, kérdés és párbeszéd.
A Mandoki Soulmates szellemisége: Ebből a szemléletből született meg a Mandoki Soulmates is. Klasszikus értelemben nem csupán egy zenekar, hanem alkotói közösség, ahol generációk, műfajok és kultúrák találkoznak közös értékalapon. A világ meghatározó muzsikusai egymás mellett, és egymásra figyelve hoztak létre egy sajátos, határokon átívelő zenei nyelvet. Itt a virtuozitás az emberi mondanivaló hordozója. A humanizmus, az empátia és a felelősség deklaráció és működési elv egyszerre.
Üzenet a jelennek: A 2025-ös budapesti koncertből készült film és az A Memory of Our Future című konceptalbum ugyanarra a kérdésre keres választ: hogyan maradhat ember az ember egy megosztott, felgyorsult világban. A koncertfilm nemcsak zenei dokumentum, hanem gondolati utazás is. A dalokat személyes reflexiók kötik össze, így a színpad energiája és az alkotói tér csendje egymást erősítik. Az album és a film iránytűként szolgálnak: a békét aktív felelősségként, az összetartozást erkölcsi térként, a jelen döntéseit pedig a jövő emlékezetének alapjaként jelenítik meg.
Örökség: A nemzetközi siker és az elismerések, köztük a Rock and Roll Hall of Fame figyelme és ünnepe... mind azt igazolják, hogy világszerte van igény azokra a művekre, amelyek nem leegyszerűsítik, hanem komolyan veszik az emberi értékeket, a minőséget, a tehetséget, a sikereket, az egyedi hangokat és a tapasztalatot. Leslie Mandoki életműve óriási zenei teljesítmény, erkölcsi narratíva is egyben, és bizonyíték arra, hogy a művészet képes hidat építeni múlt és jövő, egyén és közösség, szabadság és felelősség között. Az A Memory of Our Future ebben az értelemben is igazi hitvallás.
Televíziós premier
