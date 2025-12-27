Országos televíziós premierrel érkezik a Mandoki Soulmates koncertfilmje

Országos televíziós premierrel érkezik a SUPER TV2 műsorára 2025. december 27-én, 20:00 órakor az 50 ÉV SZABADSÁGVÁGY - MANDOKI SOULMATES koncertfilmje.

Leslie Mandoki 2022-es budapesti koncertje – Fotó: Red Rock Studio/COPYRIGHT:ATTILA KLEB klebattila

„A szabadság számomra mindig is erkölcsi szükséglet volt, egy olyan érzés, ahol képes vagyok szembenézni önmagammal anélkül, hogy meghasadnék. Egy olyan világban szocializálódtam, ahol a hallgatás a túlélés eszköze volt, mégis korán megértettem, hogy a tartós elfojtás nem véd meg, hanem lassan lebontja az identitást, és észrevétlenül is de egy belső emigrációba kényszerít. A zene ezért is vált számomra önkifejezéssé, erkölcsi gyakorlattá, képes összekötni az egyéni tapasztalataimat a kollektív emlékezettel, a személyes fájdalmaimat a felelősséggel. A munkásságom, annak a belső útnak a lenyomata, amelyen a következetességet vállalom ebben a zajos világban. Azt az utat mutatja meg, amelyen megtanultam, hogy az alkalmazkodás csak addig érték, amíg nem válik önmegtagadássá. Hiszem, hogy a művészet akkor tölti be valódi szerepét, ha megnyugtat, és emlékeztet arra, hogy a jelen döntései nem múlnak el nyomtalanul, hanem beépülnek a jövőnk lelkiismeretébe. Ha ez a gondolatsor akár egyetlen emberben is képes megerősíteni az önazonosság iránti felelősséget, akkor már megérte..."- mondta Leslie Mandoki.

Leslie Mandoki – Fotó: Red Rock Studio

Az alkotás Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates 2025-ös budapesti megakoncertjén keresztül tárja fel egy kivételes művészi életút szellemi és zenei univerzumát. A film jóval több mint koncertfelvétel: gondolati utazás, zenei önvallomás és korlenyomat is egyben. A mű a jelen kihívásaira a művészet nyelvén reflektál, miközben a szabadságvágy, az alkotói felelősség és az összetartozás időtlen témáit szólaltatja meg.

Leslie Mnadoki – Fotó: VIDOR GERGELY / Red Rock Studio

Cenzúra és felismerés: Leslie Mandoki története nem egy hirtelen menekülés krónikája, hanem egy fokozatos felismerésé. Annak belátásáé, hogy az ember hosszú távon nem élhet úgy, hogy elnémítja a saját hangját. A hetvenes években Magyarországon a mindennapokat erős cenzúra határozta meg: a megszólalás, az alkotás és a véleménynyilvánítás is csak szigorúan ellenőrzött keretek között volt lehetséges. Bár a rendszer gyakran a „viszonylagos szabadság” látszatát keltette, a háttérben folyamatos felügyelet működött, és mindenkinek tisztában kellett lennie azzal, hogy bizonyos témák, gondolatok vagy megfogalmazások nem jelenhetnek meg következmények nélkül. A lényeg tehát az volt, hogy a szabadság nem valódi választási lehetőséget jelentett, hanem cenzúrával szabályozott mozgásteret, amelyet a hatalom jelölt ki, és amelyet átlépni komoly kockázattal járt.