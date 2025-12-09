Elképesztő, mi folyik a Liszt Ferenc repülőtéren

Hírlevél
Rekordot döntött a budapesti légikikötő: december 9-én megérkezett a 19 milliomodik utas. A Liszt Ferenc repülőtér az elmúlt hónapokban folyamatosan növelte forgalmát, április óta minden hónapban több mint másfél millió utas fordult meg Ferihegyen.
Most már biztos, rekordévet zár a Liszt Ferenc repülőtér: december 9-én már a 19 milliomodik utas is landolt Budapesten, ezzel a légikikötő történetének eddigi legforgalmasabb évét jegyzi.

Liszt Ferenc repülőtér
December elején megérkezett a 19 milliomodik utas a Liszt Ferenc repülőtérre
Fotó: Budapest Airport

Ráadásul még az sem kizárt, hogy a 20 milliós utasszám is összejön az idén. De ha nem, akkor sincs miért szomorkodni, ez is nagyon szép eredmény. Jövőre pedig simán meg lehet célozni az újabb rekordot. Mindenesetre a forgalomnövekedés hónapok óta látványos – április óta minden hónap átlépte az 1,5 milliós utasszámot, a nyár pedig sosem látott csúcsokat hozott – közölte a Budapest Airport.

Infrastruktúra fejlesztés a Liszt Ferenc repülőtéren

A repülőtér üzemeltetője szerint a dinamikus bővülés mögött egyszerre áll a turizmus erősödése és az útvonalhálózat folyamatos fejlesztése. A cég vezetése ugyanakkor hangsúlyozza: a növekedés fenntartható kiszolgálásához elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése, amelyen jelenleg is több fronton dolgoznak. 

Amúgy a 19 milliomodik utas egy Koppenhágából indult SAS-géppel érkezett. A rekord alkalmából a skandináv légitársaság és a Visit Hungary is meglepetéssel fogadta az utast a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. 

A SAS további járatsűrítést ígér a jövő nyárra, ami tovább erősítheti a skandináv és tengerentúli kapcsolatok szerepét.

A budapesti repülőtér forgalma évek óta meredeken emelkedik, és a friss adatok alapján úgy tűnik, a növekedés egyelőre nem lassul. A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a reptér fejlesztései lépést tudnak-e tartani a rekordokat döntögető utasmennyiséggel.

Az Origo a közelmúltban írt arról, hogy hetvenöt éve indult el az első járat Ferihegyről.

 

