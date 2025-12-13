Egy régi szokás, amitől rettegtek: mit tudott valójában a Luca széke?

Luca napja a magyar néphagyomány egyik legmisztikusabb ünnepe, amely egyszerre kötődik a téli napfordulóhoz, a fény visszatéréséhez és a gonosz erők elszabadulásától való félelemhez. A hosszú éjszakák miatt a néphit szerint ilyenkor különösen aktívak voltak a boszorkányok, ezért számos tiltás és védekező szokás alakult ki.

Fotó: Hűvösi Csaba/Nógrád Megyei Hírlap

Luca napja és a boszorkányoktól való félelem

Szent Lúcia legendája szerint a 3. században élt Szicíliában, és inkább vállalta a vértanúhalált, mint hogy megtagadja hitét. A hozzá kötődő történetek – különösen a látás csodás visszanyerése – miatt vált a vakok és szemfájósok védőszentjévé.

A néphit szerint Luca napja dologtiltó nap volt: tilos volt fonni, szőni, mosni vagy kenyeret sütni, mert Luca megbüntette az engedetleneket.

A gazdasszonyoknak inkább ülniük kellett, hogy a kotlósok is jól üljenek a tojásokon, babot fejteni viszont kifejezetten ajánlott volt.

Az esték a tréfák idejének számítottak: kapukat vittek el, kutakból vizet loptak, mindezt büntetlenül. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a Luca napi időjóslás, amely karácsonyig tartott, és a következő év hónapjait jelezte előre.

Luca széke – a boszorkányok leleplezésének eszköze

A legismertebb hagyomány a Luca széke, amelyet kilencféle fából, szög nélkül, tizenhárom nap alatt kellett elkészíteni. Aki karácsony éjjelén ráállt az éjféli misén, megláthatta a boszorkányokat. A meneküléshez mákot szórtak, a széket pedig végül elégették.

A legboszorkányosabb nap december tizenharmadika, Luca napja. Ez a népi jóslásban alkalmas volt termékenység varázslásra, házasság-, halál- és időjóslásra, termésbecslésre egyaránt. A naptárreformig a téli napforduló időpontját jelölte.

