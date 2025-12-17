Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
NYT

Jön az elképzelhetetlen: Trump és Zelenszkij megállapodása után sokkban Európa

Háború

Zelenszkijnek annyi, kihirdethetik Oroszország győzelmét

M30 autópálya

Sokkoló bejelentést tettek az M30-assal kapcsolatban

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bár kedden még úgy tűnt, hamarosan újra megindulhat a forgalom az M30-as autópálya lezárt szakaszán, estére kiderült, hogy a sztráda továbbra sem használható. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlése szerint a kivitelező Strabag nem vállalt írásos garanciát az elvégzett javításokra, így az üzemeltető jogilag nem nyithatja meg az M30-as Miskolc és Szikszó közötti szakaszát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
M30 autópályahelyreállítbejelentés

A Strabag december 11-én készre jelentette az M30-as 2024 elején megsérült szakaszának helyreállítását, majd december 16-án lezajlott a műszaki átadás-átvétel is. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) azonban nem sokkal később közleményben tájékoztatott arról, hogy a közlekedők biztonsága érdekében csak olyan munkát fogadnak el, amely mögött teljes körű garanciavállalás áll és garantálja, hogy a korábban tapasztalt súlyos hiba nem ismétlődik meg akár már néhány hónapon belül – írja a boon.hu

Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszán – Fotó:Vajda János / MTI Fotószerkesztőség
Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszán
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

Korai volt az öröm az M30-assal kapcsolatban

A minisztérium keddi tájékoztatása szerint a Strabag „nem vállal felelősséget a saját munkájáért”, ami újabb bizonytalanságot hozott az ügyben. A bejelentés után Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is jelezte, hogy túl korainak bizonyult az öröm, az ügy rendezése még folyamatban van. Bár a munkagépek már levonultak, az M30-as érintett szakasza továbbra is zárva marad, az autósok kerülőutakon közlekedhetnek.

A lezárás miatt kompenzációként a borsodi vármegyei éves autópálya-matrica ára 65 százalékkal csökkent, így 2500 forintba kerül 2026-ban.

Lázár János is felszólalt az ügyben

Az építési és közlekedési miniszter még november elején elmondta, hogy az osztrák vállalat olyan hibát vétett az M30-as autópályánál, amelyet neki kell kijavítani, a kormány pedig nem fog többletpénzt adni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!