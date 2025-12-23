Hírlevél
Rendkívüli

Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

Most érkezett!

Rejtélyes objektum csapódott a Holdba

Mága Zoltán

Mága Zoltán egyedülálló kezdeményezéssel segít a rászoruló gyerekeken

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Nemcsak zenei élményt, hanem valódi segítséget is hoz az új esztendő első napja: Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a XVIII. Budapesti Újévi Koncert bevételének egy részét ugyancsak jótékony célra ajánlja fel. A támogatásból többek között mobilház épül az állami gondozásban élő gyermekek számára, amely biztonságos, szeretetteljes környezetet teremt számukra, és lehetőséget ad közös táborozások, együttlétek megvalósítására.
A Budapesti Újévi Koncertet január 1-jén 19:00 órakor rendezik meg a Papp László Budapest Sportarénában, „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország – 18 éve együtt!” mottóval. Az esemény immár tizennyolc éve nem csupán kulturális, hanem társadalmi küldetést is betölt: a zene nyelvén szól az összetartozásról, a hála erejéről és a közös felelősségről - írja a Tények.

Mága Zoltán
Mága Zoltán hegedűművész 15. jubileumi újévi koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2023. január 1-jén - Forrás: MTI/Kovács Tamás

Mága Zoltán személyes jótékonysági felajánlása az évek során a koncert szerves részévé vált. Az idei kezdeményezés túlmutat a falakon és tetőkön: egy olyan stabil, befogadó teret teremt, ahol a gondoskodás, a remény és az emberi kapcsolódás élménye egyszerre válhat valósággá azok számára, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

A koncertre mintegy 13 000 nézőt várnak, akik egy emelkedett, ünnepi hangverseny keretében köszöntik az új évet.

 A program műfajokon átívelő: a klasszikus zene, az opera, a filmzene és a könnyűzene szimfonikus hangszerelésben találkozik, Kossuth- és Jászai Mari-díjas művészek, valamint kivételes fiatal tehetségek közreműködésével. 

A világszínvonalú fény- és vizuális technika tovább fokozza az élményt.

A Budapesti Újévi Koncert hagyományosan kettős küldetést teljesít: A délutáni Hálaadó Koncert az egész évben a közösséget szolgáló egészségügyi dolgozók, pedagógusok, rendvédelmi és szociális területen munkát végzők, valamint az önkéntesek előtt tiszteleg.

Az idei est tematikájában hangsúlyos szerepet kap a béke üzenete is. A Schindler listája ikonikus főtémája olyan művészek előadásában csendül fel, akik konfliktusokkal terhelt térségekből érkeztek, erőteljesen jelezve: a zene képes hidat építeni megosztottság és fájdalom fölött. A béke itt nemcsak nemzeti, hanem egyetemes emberi felelősségként jelenik meg.

Különleges lehetőség várja a közönséget december 24-én, amikor a koncertjegyek 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg, és a teljes bevételt a mobilház megvalósítására fordítják. Így a nézők nemcsak egy kivételes művészi élmény részesei lehetnek, hanem szentestét megelőzően egy valódi, kézzelfogható jó ügyhöz is hozzájárulhatnak.

A Budapesti Újévi Koncert tizennyolc éve bizonyítja: a zene nemcsak megszólít, hanem felemel és összeköt – és olykor otthont is ad azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

Segítsünk a gyerekeknek!

1000 hátrányos helyzetű gyerek iskolakezdését segítette Mága Zoltán. A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész újabb jótékonysági koncertsorozatot indított. A misszió első állomásának a Szent István Bazilika előtti tér adott otthont. Az augusztus 20-i állami ünnepségsorozat hivatalos nyitóeseményére több ezren érkeztek.

