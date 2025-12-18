A gyermekvédelem mögé bújva valójában bűnözőket védenek – politikai célból. Jeszenszky Zsolt erről írt a Facebook-posztjában, aminek az elérése már 3,5 millió fölött jár!!! Persze a Tisza-szekta megpróbálta leszedetni – sikertelenül. Most a műsorban is bemutatják a szektavezér és a szekta valódi arcát.

Politikai Hobbista: Puzsér és Magyar Péter a gyermekvédelemről

Politikai Hobbista: Magyar Péter vagy Puzsér a nagyobb gyermekvédő?

Ausztráliában 16 halottja van a tengerparti tömegmészárlásnak – köztük magyarok is. De nem a semmiből történt mindez…

Gyorsjelentés Európa nagyvárosaiból – nehogy az ausztráliai eset itt is megtörténjen.

További témák, sehol másutt nem látható videók ezen a héten is a Politikai Hobbistában.

