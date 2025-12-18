Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott: Zelenszkij tervébe egész Európa beleremeghet

Ezt látni kell!

Brutális robbanás történt tűzoltás közben

gyermekvédelem

Magyar Péter vagy Puzsér a nagyobb gyermekvédő?

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter. Puzsér Róbert. Gyermekvédelem. Ausztráliai tömegmészárlás. MInden kiderül a Politikai Hobbista legújabb részéből. A stúdióban Jeszenszky Zsolt.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A gyermekvédelem mögé bújva valójában bűnözőket védenek – politikai célból. Jeszenszky Zsolt erről írt a Facebook-posztjában, aminek az elérése már 3,5 millió fölött jár!!! Persze a Tisza-szekta megpróbálta leszedetni – sikertelenül. Most a műsorban is bemutatják a szektavezér és a szekta valódi arcát.

Politikai Hobbista: Puzsér és Magyar Péter a gyermekvédelemről

Politikai Hobbista: Magyar Péter vagy Puzsér a nagyobb gyermekvédő?

  • Ausztráliában 16 halottja van a tengerparti tömegmészárlásnak – köztük magyarok is. De nem a semmiből történt mindez…
  • Gyorsjelentés Európa nagyvárosaiból – nehogy az ausztráliai eset itt is megtörténjen.
  • További témák, sehol másutt nem látható videók ezen a héten is a Politikai Hobbistában. 

Kattintson a videóra!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!