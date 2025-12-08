Hamarosan kiderül, melyik város nyeri el a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet

Izgalmas szakaszához érkezett a Magyarország Ifjúsági Fővárosa pályázat: kialakult a döntős várospárosok mezőnye. A közönségszavazás és az élő televíziós elődöntők után már csak négy páros verseng a címért.

Megvannak a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 pályázat döntősei – Illusztráció: Pexels

Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026: kik vannak versenyben?

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésben számolt be a pályázat legfontosabb állomásairól. A televíziós elődöntők eredményeként három páros – Kecskemét–Marosvásárhely, Gödöllő–Csíkszereda, Debrecen–Székelyudvarhely – jutott automatikusan a döntőbe. A negyedik helyre a közönség szavazatai alapján Cegléd és Gyergyószentmiklós párosa került.

A döntőre december 10-én, 20:00 órakor kerül sor, és az M2 csatorna élőben közvetíti.

A kezdeményezés célja, hogy erősítse a fiatalok bevonását a közösségek életébe, támogassa a helyi fejlődést, és elősegítse a hazai és külhoni ifjúsági együttműködéseket. A program így nemcsak a versengő városoknak, hanem a fiataloknak is lehetőséget kínál a kreatív részvételre és az aktív közösségi szerepvállalásra.

A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 pályázat idén szeptemberben indult el, a címet egy magyarországi és egy külhoni település viselheti a jövő évben.