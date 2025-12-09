Ki az az ember – talán az egyetlen a világon –, akiért nem csak mi magyarok rajongunk, hanem – magyar léte ellenére – a románok is?

A Jeszenszky-kaland legújabb műsorában Bölöni László a vendég

Hát Bölöni László, az erdélyi legenda! Aki a romániai labdarúgás történetének egyik legsikeresebb játékosa és edzője, és emellett ízig-vérig magyar ember. Az életéről mozifilm is készült, de az Origón futó Jeszenszky-kaland eheti epizódjában is elmesél néhány izgalmas részletet, Ceausescu fiával való kapcsolatától Cristiano Ronaldo felfedezésén keresztül a politikai szerepvállalás kérdéséig.

