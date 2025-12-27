Nemcsak a gyümölcs számít – ezért ne dobjuk ki a mandarin héját

A mandarin nemcsak az ünnepi asztal kedvence, hanem meglepően sokoldalú a mindennapokban is. A gyümölcs narancssárga héja nem csupán illatos, hanem számos praktikus célt szolgálhat a háztartásban, a kertben és akár az egészségünk megőrzésében is – tájékoztat a KEMMA. Így ha eddig csak a gyümölcsöt fogyasztottuk, itt az ideje, hogy a héját is beépítsük a mindennapokba.

A mandarin héját nem érdemes kidobni – Fotó: Unsplash

Hogyan használjuk fel a mandarin héját a háztartásban?

A mandarinhéj a konyhában természetes tisztítószerként is beválik. Illóolajai, különösen a limonén, hatékonyan oldják a zsírt és a vízkő- vagy kávéfoltokat, így a konyhapult, a sütő vagy az edények gyorsan és vegyszermentesen tisztíthatók. Emellett a molyok nem kedvelik a citrusos illatot, így a szárított héjat tálkákba téve kamrákban és szekrényekben is elhelyezhetjük, vagy akár a ruhák közé a szárítóba tehetjük, hogy friss, gyümölcsös illatot adjon a textíliáknak.

Mandarinhéj felhasználása a kertben és a növényápolásban

A mandarinhéj a kertben is hasznos lehet. A savanyú talajt kedvelő növényekhez keverve extra tápanyagokkal látja el a földet, így a téli időszakban is erősítheti a növényeket. Ehhez egyszerűen turmixoljuk össze a héjat kevés vízzel, és keverjük a növények földjéhez. Így nemcsak a növények lesznek egészségesebbek, hanem a háztartásban keletkező hulladékot is hasznosítjuk.

Miért egészséges a mandarin télen?

A mandarin gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek erősítik az immunrendszert, javítják a vérkeringést és segítenek a vérnyomás szabályozásában. Alacsony savtartalma miatt gyomorkímélő, így érzékeny gyomrúak is fogyaszthatják, ráadásul könnyű, egészséges snacknek is tökéletes a hideg hónapokra. A flavonoidok jótékony hatásai pedig mérsékelhetik a szívbetegségek kockázatát.

A mandarin tehát nemcsak finom, hanem praktikus és egészséges kiegészítője a mindennapoknak.

Savanyú mandarinból édes gyümölcs?

A mandarin sokak kedvence, azonban könnyen előfordulhat, hogy nem sikerül jól választanunk és savanyú gyümölcsöt viszünk haza a boltból. Ám ekkor sem szabad elkeserednünk, mert van egy módszer arra, hogy ne kelljen kidobnunk a savanyú mandarint.