Így készül a MÁV az ünnepi rohamra – Mutatjuk a legfontosabb változásokat!

Az advent közeledtével évről évre jelentősen megnő az utasforgalom Magyarországon. A megnövekedett utasforgalomra reagálva a MÁV ünnepi menetrend keretében már péntektől több vonatot és autóbuszt állít forgalomba az adventi–ünnepi időszakban. A járatsűrítések és a megerősített kapacitások célja a zavartalan utazás biztosítása a karácsonyi csúcsidőszakban.
A MÁV ünnepi menetrend részeként a cég a vasúti és az autóbuszos közlekedésben is megerősített járatokkal készül az ünnepekre. A társaság az elővételben megváltott jegyek alapján irányítja a többletkapacitásokat, és arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint előre váltsák meg jegyeiket.

máv ünnepi menetrend
A MÁV ünnepi menetrenddel készül a karácsonyi időszakra (illusztráció) Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A MÁV ünnepi menetrendje

Az ünnepi időszak vasúti közlekedése már december 19-től sűrítve indul. Több kocsival közlekednek a Nyírség, Tokaj, Tópart, Balaton, Békés, Napfény és Mecsek InterCity vonatok.

 A Budapest–Veszprém vonalon egyes Bakony és Göcsej InterCityk december 24. és január 3. között kétegységes motorvonattal járnak.

Az InterCityk mellett a Cívis InterRégió járatok is megerősítve közlekednek, Szolnok, Miskolc és Dombóvár térségében pedig FLIRT motorvonatok növelik a férőhelyek számát. A jegy.mav.hu oldalon az utasok előre ellenőrizhetik a helyfoglaltságot az InterCity és Railjet xpress járatokon.

Több mentesítő busz indul

A távolsági autóbusz-közlekedésben péntektől naponta mintegy 40 mentesítő járat indul, elsősorban a Budapestről induló és oda érkező vonalakon. Többletkapacitást biztosítanak többek között Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szekszárd, Mohács, Szentes, Hódmezővásárhely, Eger, Salgótarján, Ózd és Beregsurány irányába, valamint a Pécsről és Szegedről induló járatokon.

A MÁV-csoport folyamatosan figyeli az elővételi adatokat, és szükség esetén további mentesítő buszokat indít.

Jegyvásárlás és kedvezmények

A jegyek elővételben online a MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, valamint automatákban és pénztárakban is megvásárolhatók. A MÁVPlusz alkalmazáson keresztül vásárolt belföldi vonat- és helyközi buszjegyekre továbbra is 15 százalékos kedvezmény jár.

Ünnepi fényjárművek

Az ünnepi időszakhoz kapcsolódva a MÁV-csoport fényjárművei 2026. január 11-ig közlekednek. A MÁV ünnepi menetrendje célzott járatsűrítéssel, mentesítő buszokkal és elővételes jegyrendszerrel igyekszik biztosítani a zavartalan utazást az adventi és karácsonyi időszakban. A társaság az utasok együttműködésére is számít az előzetes jegyvásárlásban – olvasható a MÁV-csoport hivatalos tájékoztatójában, ahol bővebb információkat is talál a részletes menetrendekről.

Örömbombát dobott le a MÁV, ennek örülni fognak az utasok

December 12-étől új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV-csoportnál. Az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okoskedvezmény jár, méghozzá egységesen 15%.

Közlekedés a járási központokba

Olcsó, és már mindenki számára elérhető – demokratizáltuk a helyközi közlekedést!

 Erről beszélt a napokban Lázár János.

 

 

