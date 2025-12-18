Így készül a MÁV az ünnepi rohamra – Mutatjuk a legfontosabb változásokat!

A MÁV ünnepi menetrend részeként a cég a vasúti és az autóbuszos közlekedésben is megerősített járatokkal készül az ünnepekre. A társaság az elővételben megváltott jegyek alapján irányítja a többletkapacitásokat, és arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint előre váltsák meg jegyeiket.
A MÁV ünnepi menetrendje
Az ünnepi időszak vasúti közlekedése már december 19-től sűrítve indul. Több kocsival közlekednek a Nyírség, Tokaj, Tópart, Balaton, Békés, Napfény és Mecsek InterCity vonatok.
A Budapest–Veszprém vonalon egyes Bakony és Göcsej InterCityk december 24. és január 3. között kétegységes motorvonattal járnak.
Az InterCityk mellett a Cívis InterRégió járatok is megerősítve közlekednek, Szolnok, Miskolc és Dombóvár térségében pedig FLIRT motorvonatok növelik a férőhelyek számát. A jegy.mav.hu oldalon az utasok előre ellenőrizhetik a helyfoglaltságot az InterCity és Railjet xpress járatokon.
Több mentesítő busz indul
A távolsági autóbusz-közlekedésben péntektől naponta mintegy 40 mentesítő járat indul, elsősorban a Budapestről induló és oda érkező vonalakon. Többletkapacitást biztosítanak többek között Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szekszárd, Mohács, Szentes, Hódmezővásárhely, Eger, Salgótarján, Ózd és Beregsurány irányába, valamint a Pécsről és Szegedről induló járatokon.
A MÁV-csoport folyamatosan figyeli az elővételi adatokat, és szükség esetén további mentesítő buszokat indít.
Jegyvásárlás és kedvezmények
A jegyek elővételben online a MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, valamint automatákban és pénztárakban is megvásárolhatók. A MÁVPlusz alkalmazáson keresztül vásárolt belföldi vonat- és helyközi buszjegyekre továbbra is 15 százalékos kedvezmény jár.
Ünnepi fényjárművek
Az ünnepi időszakhoz kapcsolódva a MÁV-csoport fényjárművei 2026. január 11-ig közlekednek. A MÁV ünnepi menetrendje célzott járatsűrítéssel, mentesítő buszokkal és elővételes jegyrendszerrel igyekszik biztosítani a zavartalan utazást az adventi és karácsonyi időszakban. A társaság az utasok együttműködésére is számít az előzetes jegyvásárlásban – olvasható a MÁV-csoport hivatalos tájékoztatójában, ahol bővebb információkat is talál a részletes menetrendekről.
Örömbombát dobott le a MÁV, ennek örülni fognak az utasok
December 12-étől új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV-csoportnál. Az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okoskedvezmény jár, méghozzá egységesen 15%.
