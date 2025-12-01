Meghalt a legendás sportújságíró

Sághi István 1948-ban született Mátrasasváron. Rövid jégkorongos sportpályafutás után a Tungsram SC-nél dolgozott sportmasszőrként, majd az FTC futballcsapatának utánpótlásában dolgozott technikai vezetőként, mielőtt a kilencvenes évek elején a Nemzeti Sportnál kezdte sportújságírói karrierjét. Később dolgozott a Blikknél, az nb1.hu-nál és a Napi Ásznál is.

Sághi István

Fotó: Facebook

Tíz éve sztrók miatt kerekesszékbe kényszerült, de a sportvilág eseményeit továbbra is napi szinten követte. Szombat este egy budapesti kórházban halt meg.