Rendkívüli!

Meghalt Kálloy Molnár Péter, színész

sportújságíró

Meghalt a legendás sportújságíró

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Hosszú, méltósággal viselt betegség után Budapesten szombat este 77 éves korában elhunyt Sághi István sportújságíró. Sághi István több országos napilapnál is dolgozott.
sportújságíróbetegséghalál

Sághi István 1948-ban született Mátrasasváron. Rövid jégkorongos sportpályafutás után a Tungsram SC-nél dolgozott sportmasszőrként, majd az FTC futballcsapatának utánpótlásában dolgozott technikai vezetőként, mielőtt a kilencvenes évek elején a Nemzeti Sportnál kezdte sportújságírói karrierjét. Később dolgozott a Blikknél, az nb1.hu-nál és a Napi Ásznál is. 

Sághi István – Fotó: Facebook
Sághi István 
Fotó: Facebook

Tíz éve sztrók miatt kerekesszékbe kényszerült, de a sportvilág eseményeit továbbra is napi szinten követte. Szombat este egy budapesti kórházban halt meg. 

 

