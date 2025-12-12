Hírlevél
Menczer Tamás reagált Mark Rutte NATO-főtitkár háborús kijelentéseire. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a háború elutasítását és Trump békepárti állásfoglalását hangsúlyozza.
Menczer Tamás

"Az őrület fokozódik. A NATO főtitkára gyakorlatilag háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen, pont mint von der Leyen" - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebookon.

Menczer Tamás
Menczer Tamás a Facebookon reagált Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentéseire
Fotó: Facebook/Menczer Tamás 

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban Mark Rutte, a NATO főtitkára szavait idézte, aki azt mondta, "olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink szenvedtek el."

"A veszély egyre nagyobb. Mi nemet mondunk a háborúra, Trump és a béke mellett állunk" - hangsúlyozta Menczer Tamás.

 

