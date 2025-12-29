Égi tűzijáték január elején – különleges meteorraj érkezik

2026. január 3-án éjszaka Magyarországon, Budapest térségében tetőzik a meteorraj, a Quadrantidák – közölte 2025. december 29-én a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A szakemberek szerint az északi égbolton óránként 10–20 hullócsillag megfigyelésére lehet számítani, bár a telihold fénye elnyomhatja a halványabb meteorokat – számol be az MTI.

Ritka együttállással érkezik a januári meteorraj

Fotó: Vittorio Staffolani / Pexels

Ennek ellenére a raj különlegessége a gyakori, rendkívül fényes tűzgömbökben rejlik, amelyek még erős holdfény mellett is látványosak lehetnek.

Mikor érdemes figyelni az eget?

A legtöbb hullócsillag éjfél körül, illetve a hajnali órákban lesz látható. A csillagászok azt javasolják, hogy a megfigyelők sötét, fényszennyezéstől mentes helyet válasszanak, és legalább 20–30 percet szánjanak arra, hogy szemük hozzászokjon a sötétséghez.

Meteorraj és égi együttállás egy időben

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a csillaghullás mellett egy látványos négyes együttállás is megfigyelhető lesz. Január 3-án 18 órakor a telihold alatt a Jupiter bolygó, tőlük balra pedig az Ikrek csillagkép két csillaga, a Castor és a Pollux rajzol ki egy szabályos paralelogrammát az éjszakai égbolton.

Ritka látvány az év elején

A Quadrantidák az év egyik legintenzívebb, ám rövid ideig tartó meteorraja. A szakemberek szerint a jelenség kiváló lehetőséget kínál arra, hogy az új esztendőt egy különleges csillagászati élménnyel kezdjék az égbolt szerelmesei.

