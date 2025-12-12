Lázban égnek a kutatók: rejtélyes meteorit után kutatnak Győr mellett

A feltételezések szerint a meteroit még november közepén, hajnalban lépett be a légkörbe, és Győrtől északnyugatra, nagy magasságban robbanhatott fel. A vakító fényjelenséget Ausztriából és Magyarországról is többen észlelték, ami megerősítette a számításokat a lehetséges becsapódási zónáról. A magyar meteoritvadászok azóta is folyamatosan kutatják az űrbéli eredetű darabokat - tájékoztat a Kisalföld.

Magyar kutatók keresik a meteroit darabjait a Kisalföldön - Képünk illusztráció

Fotó: HELMUT FOHRINGER / APA-PictureDesk

Hol keresik a Győr környéki meteoritot?

A keresések elsődlegesen Győr térségére és a Kisalföld északi részeire koncentrálódtak. A Magyar Meteoritikai Társaság csapatai kezdetben Győrzámoly környékén vizsgálták át azokat a területeket, ahol egy nagyobb, akár félkilós fődarab földet érésére lehetett számítani.

Miután ott nem jártak sikerrel, a kutatás súlypontja Ásványráró térségébe helyeződött át, ahol kisebb, 10–50 grammos töredékek szóródása valószínű.

Ezek azonban jóval nagyobb területen oszlanak szét, így a megtalálásuk különösen nehéz feladat, főleg a kedvezőtlen, sáros terepviszonyok miatt.

Mikor hullott utoljára meteorit Magyarországon?

A szakemberek szerint Magyarországon több mint nyolc évtizede nem dokumentáltak sikeres meteorithullást. Ez az időbeli távolság is hozzájárul ahhoz, hogy a mostani esemény kiemelt figyelmet kapott a tudományos közösség és az amatőr kutatók körében egyaránt.

