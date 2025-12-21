Nem csak édesít: ezért lehet életmentő a méz rendszeres fogyasztása

A méz jótékony hatásait évszázadok óta ismerik, azonban az utóbbi időszak tudományos vizsgálatai új megvilágításba helyezték szerepét. Bár összetételének mintegy 80 százaléka cukor – főként fruktóz és glükóz –, ritka cukorfajtákat és bioaktív anyagokat is tartalmaz, amelyek kedvezően hathatnak a szervezet működésére. Kutatások szerint rendszeres, mértékletes fogyasztása hozzájárulhat az anyagcsere-mutatók javításához, csökkentheti az összkoleszterin- és trigliceridszintet, miközben nem rontja a vércukorszintet – írja a Sonline.hu.

Egy kanál méz naponta? Meglepő, mire képes a szervezetben

A méz hatása megfázás és influenza idején

Szakemberek szerint a méz erős antioxidáns-, gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságai miatt hatékony segítség lehet torokfájás, köhögés és enyhébb légúti megbetegedések esetén.

Horváth Gyula csokonyavisontai méhész szerint a természetes mézfajták különösen értékesek:

enyhíthetik az irritált nyálkahártyát, támogathatják az immunrendszert, elősegíthetik a sebgyógyulást külső alkalmazás esetén.

Melyik méz mire jó?

A mézfajták hatása szezonálisan és összetételük alapján eltérő lehet – emelte ki Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke. Tapasztalataik szerint:

hársméz : torokfájásra és megfázásra ajánlott

repceméz : reflux és gyomorsav ellen, alacsony savtartalma miatt

virágmézek : sejtregeneráló, immunerősítő hatásúak

akácméz : enyhe, semleges ízű, jól alkalmazható megfázás esetén

fenyőméz : tüdő- és hörgőpanaszokra

eperméz: vérszegénység esetén

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy allergiásoknál a virágportartalom miatt egyes mézek eltérően hathatnak.

Tudományos eredmények a méz mellett

A Torontói Egyetem kutatói 18 kontrollált vizsgálat adatait elemezve arra jutottak, hogy a méz rendszeres fogyasztása:

csökkentheti az összkoleszterin- és LDL-szintet, növelheti a „jó” HDL-koleszterin arányát, javíthatja a hosszú távú vércukorértékeket.

Ez különösen figyelemre méltó eredménynek számít egy természetes cukorforrás esetében.

Mire érdemes figyelni a fogyasztásnál?

Bár a méz hatása összességében kedvező, fontos a mértékletesség. Szakértők szerint: nőknek napi legfeljebb 2 evőkanál, férfiaknak legfeljebb 3 evőkanál ajánlott.

Csecsemőknek egyéves kor alatt nem javasolt a fogyasztása, mivel ritka esetben botulizmust okozó baktériumspórákat tartalmazhat.

Termelőktől érdemes beszerezni

A méhészek szerint az idei szezon gyengébb volt, ezért a készletek korlátozottak lehetnek. A gyógyulni vágyóknak azt tanácsolják, hogy közvetlenül termelőktől szerezzék be a minőségi mézet.