Nem csak édesít: ezért lehet életmentő a méz rendszeres fogyasztása

A méz jótékony hatásait évszázadok óta ismerik, azonban az utóbbi időszak tudományos vizsgálatai új megvilágításba helyezték szerepét. Bár összetételének mintegy 80 százaléka cukor – főként fruktóz és glükóz –, ritka cukorfajtákat és bioaktív anyagokat is tartalmaz, amelyek kedvezően hathatnak a szervezet működésére. Kutatások szerint rendszeres, mértékletes fogyasztása hozzájárulhat az anyagcsere-mutatók javításához, csökkentheti az összkoleszterin- és trigliceridszintet, miközben nem rontja a vércukorszintet – írja a Sonline.hu.
A méz hatása megfázás és influenza idején
Szakemberek szerint a méz erős antioxidáns-, gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságai miatt hatékony segítség lehet torokfájás, köhögés és enyhébb légúti megbetegedések esetén.
Horváth Gyula csokonyavisontai méhész szerint a természetes mézfajták különösen értékesek:
enyhíthetik az irritált nyálkahártyát, támogathatják az immunrendszert, elősegíthetik a sebgyógyulást külső alkalmazás esetén.
Melyik méz mire jó?
A mézfajták hatása szezonálisan és összetételük alapján eltérő lehet – emelte ki Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke. Tapasztalataik szerint:
- hársméz: torokfájásra és megfázásra ajánlott
- repceméz: reflux és gyomorsav ellen, alacsony savtartalma miatt
- virágmézek: sejtregeneráló, immunerősítő hatásúak
- akácméz: enyhe, semleges ízű, jól alkalmazható megfázás esetén
- fenyőméz: tüdő- és hörgőpanaszokra
- eperméz: vérszegénység esetén
A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy allergiásoknál a virágportartalom miatt egyes mézek eltérően hathatnak.
Tudományos eredmények a méz mellett
A Torontói Egyetem kutatói 18 kontrollált vizsgálat adatait elemezve arra jutottak, hogy a méz rendszeres fogyasztása:
csökkentheti az összkoleszterin- és LDL-szintet, növelheti a „jó” HDL-koleszterin arányát, javíthatja a hosszú távú vércukorértékeket.
Ez különösen figyelemre méltó eredménynek számít egy természetes cukorforrás esetében.
Mire érdemes figyelni a fogyasztásnál?
Bár a méz hatása összességében kedvező, fontos a mértékletesség. Szakértők szerint: nőknek napi legfeljebb 2 evőkanál, férfiaknak legfeljebb 3 evőkanál ajánlott.
Csecsemőknek egyéves kor alatt nem javasolt a fogyasztása, mivel ritka esetben botulizmust okozó baktériumspórákat tartalmazhat.
Termelőktől érdemes beszerezni
A méhészek szerint az idei szezon gyengébb volt, ezért a készletek korlátozottak lehetnek. A gyógyulni vágyóknak azt tanácsolják, hogy közvetlenül termelőktől szerezzék be a minőségi mézet.
