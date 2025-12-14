Ezt a trükköt kevesen ismerik – így lesz igazán puha a mézeskalács

A mézeskalács hosszú ideje meghatározó eleme a magyar ünnepi gasztronómiának, elkészítését pedig hagyományosan pontos technológiai lépések szabályozzák. A tészta megfelelő összedolgozása, a pihentetési idő betartása és a kontrollált sütés együttesen határozzák meg azt az állagot, amely egyszerre biztosít tartósságot és kellemesen omlós szerkezetet. A mai, gyors fogyasztásra optimalizált változatokkal szemben a klasszikus eljárással készült sütemény érlelés során nyeri el végleges minőségét - írja a VEOL.

A mézeskalács pihentetés után nyeri el jellegzetes állagát és aromáját

Fotó: Unsplash

Hogyan lesz puha a mézeskalács?

A puha mézeskalács titka nem egyetlen trükkön múlik, hanem több lépés pontos betartásán. A legfontosabb a tészta pihentetése: a lisztnek időre van szüksége, hogy felvegye a nedvességet, miközben a méz és a fűszerek aromái összeérnek. A sütésnél szintén kulcsfontosságú a rövid idő és a mérsékelt hőfok, ha a sütemény alja épp csak színt kap, belül még puha marad. A tárolás során egy zárt fémdoboz és kevés természetes nedvesség (például alma vagy narancshéj) segít megőrizni az ideális állagot.

Hogyan készül a hagyományos mézeskalács?

A hagyományos mézeskalács készítése több napot ölel fel, ami nem véletlen. Először a mézes alapot és a száraz összetevőket dolgozzák össze, majd a tésztát hűvös helyen pihentetik. Másnap következik a nyújtás és a szaggatás, végül a gyors sütés. A díszítés gyakran csak ezt követően történik, tojásfehérje-alapú cukormázzal, amely nemcsak dekoratív megjelenést ad, hanem a sütemény felületét is védi.

A hagyományos elkészítési mód részletei a VEOL oldalán olvashatók.

Tényleg bejgli, ami pár száz forint a boltban?

A bejgli nemcsak sütemény, hanem a magyar karácsony egyik legfontosabb eleme. Hagyományos értelemben csak az a sütemény nevezhető bejglinek, amely kelt tésztából készül, hosszúkás, spirálosan tekercselt, és a töltelék legalább a sütemény felét teszi ki.

Kilóra vett szaloncukrot? Ha ennél kevesebbet kap, akkor átverték

Sokan vásárolnak kimért édességet karácsony előtt, de kevesen tudják: ha 1 kilogramm szaloncukor kevesebb mint 70 szemet tartalmaz, akkor a fogyasztóvédelmi előírások szerint már nem felel meg a szabványnak. A szaloncukor darabszáma nem játék — és könnyen lehet, hogy Önnel is próbáltak trükközni.