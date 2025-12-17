Ilyet még nem látott: óriási mézeskalács ház jelent meg egy magyar faluban

A Pápa melletti Mezőlak az idei karácsony közeledtével igazi mesevilággá változott. A település központjában elhelyezett, monumentális mézeskalács ház méreteivel és részletgazdag kivitelezésével emelkedik ki az adventi dekorációk közül, és különleges élményt kínál az arra járóknak.

Mézeskalács ház Mezőlakon (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Hatalmas mézeskalács ház a falu központjában

A hatalmas mézeskalács ház Mezőlakon nemcsak látványos, hanem már első pillantásra lenyűgöző is. Bár sokan elsőre valódi édességnek gondolhatják, fontos hangsúlyozni, hogy a díszítés nem ehető, kizárólag dekorációs célokat szolgál. Ennek ellenére a gondosan kidolgozott részletek valóban egy klasszikus karácsonyi mese hangulatát idézik.

A mézeskalács házat körülölelő ünnepi fények tovább erősítik a látványt, különösen az esti órákban. Mezőlak központja az adventi időszak alatt így nemcsak a helyiek, hanem a környékről érkező látogatók számára is vonzó úti céllá vált. A település idén egyértelműen a karácsonyi látványosság szerepét tölti be a térségben, de valószínűleg az országban is különleges látvány.

A látványos képeket a VEOL oldalán tekintheti meg.

