Mi is az az iskolai aktív szünet?

Miközben a gyerekek többsége sok időt tölt ülve – tanórán, a napköziben vagy éppen a digitális eszközök előtt – a szervezetüknek óriási szüksége van arra, hogy rövid időre átmozgassák magukat. Egy jól megszervezett aktív szünet nem fárasztja el, hanem éppen ellenkezőleg: energetizálja a tanulókat, javítja a koncentrációt, csökkenti a feszültséget, és támogatja a pozitív iskolai közhangulatot. Ez az a pár perc, amikor a mozgás öröme kötetlen formában jelenik meg a gyerekek életében.

Hogyan működik mindez az Aktív Iskola programban?

Az Aktív Iskola program ezt a szemléletet támogatja: olyan kereteket ad, amelyek mellett az iskolák maguk alakíthatják ki a rájuk jellemző, közösségükre szabott megoldásokat. Van, ahol a pedagógusok vezetik a mozgásos játékokat, máshol az önkéntes diákokból álló tanulói csapatvállal aktív szerepet, ötleteket gyűjt, koreográfiát talál ki, vagy épp ők szervezik össze a saját osztályukat egy-egy közös mozgásra. A lényeg mindenhol ugyanaz: legyen a szünet olyan élmény, ami nemcsak átmozgat, hanem mosolyt is csal a gyerekek arcára.

Forrás: MDSZ- Aktív iskola

Kreatív megoldások az ország különböző pontjairól:

- Just Dance össztánc az aulában, projectorral

- Csocsóbajnokság

- Lufi-röplabda és pingpong, minimális helyigénnyel

- Baby Shark flashmob

- Körtánc az udvaron

- sorverseny

Ezek az ötletek jól mutatják, hogy az aktív szünetnek gyakorlatilag semmi nem szab határt. Sok helyen elég egy hangfal és egy lendületes dal, máshol a tornaterem vagy a folyosó ad új terepet a mozgásnak, de van, ahol a diákok maguk építenek mini akadálypályát, vagy sorversenyeket terveznek egymásnak.

Az ilyen típusú ötletek azért működnek jól, mert a gyerekek belső motivációból vesznek részt bennük. Nem kötelező elemként, hanem olyan közösségi élményként, amit várnak és élveznek. Éppen ezért az aktív szünetek hatása azonnal érzékelhető az iskolai légkörben: a rövid mozgásos tevékenységek segítenek levezetni a feszültséget, a gyerekek nyugodtabban és figyelmesebben térnek vissza a tanórákra, és kevesebb konfliktus alakul ki a folyosókon vagy a közösségi terekben. A mozgás élménye közösséget épít: a zenére táncoló osztályok, a nevetve sorversenyző csapatok, vagy a közös ritmusra mozgó évfolyamok olyan hangulatot teremtenek, amely végigkíséri a napot.