Mi is az az iskolai aktív szünet?

Miközben a gyerekek többsége sok időt tölt ülve – tanórán, a napköziben vagy éppen a digitális eszközök előtt – a szervezetüknek óriási szüksége van arra, hogy rövid időre átmozgassák magukat. Egy jól megszervezett aktív szünet nem fárasztja el, hanem éppen ellenkezőleg: energetizálja a tanulókat, javítja a koncentrációt, csökkenti a feszültséget, és támogatja a pozitív iskolai közhangulatot. Ez az a pár perc, amikor a mozgás öröme kötetlen formában jelenik meg a gyerekek életében.
Hogyan működik mindez az Aktív Iskola programban?
Az Aktív Iskola program ezt a szemléletet támogatja: olyan kereteket ad, amelyek mellett az iskolák maguk alakíthatják ki a rájuk jellemző, közösségükre szabott megoldásokat. Van, ahol a pedagógusok vezetik a mozgásos játékokat, máshol az önkéntes diákokból álló tanulói csapatvállal aktív szerepet, ötleteket gyűjt, koreográfiát talál ki, vagy épp ők szervezik össze a saját osztályukat egy-egy közös mozgásra. A lényeg mindenhol ugyanaz: legyen a szünet olyan élmény, ami nemcsak átmozgat, hanem mosolyt is csal a gyerekek arcára.
Kreatív megoldások az ország különböző pontjairól:
- Just Dance össztánc az aulában, projectorral
- Csocsóbajnokság
- Lufi-röplabda és pingpong, minimális helyigénnyel
- Baby Shark flashmob
- Körtánc az udvaron
- sorverseny
Ezek az ötletek jól mutatják, hogy az aktív szünetnek gyakorlatilag semmi nem szab határt. Sok helyen elég egy hangfal és egy lendületes dal, máshol a tornaterem vagy a folyosó ad új terepet a mozgásnak, de van, ahol a diákok maguk építenek mini akadálypályát, vagy sorversenyeket terveznek egymásnak.
Az ilyen típusú ötletek azért működnek jól, mert a gyerekek belső motivációból vesznek részt bennük. Nem kötelező elemként, hanem olyan közösségi élményként, amit várnak és élveznek. Éppen ezért az aktív szünetek hatása azonnal érzékelhető az iskolai légkörben: a rövid mozgásos tevékenységek segítenek levezetni a feszültséget, a gyerekek nyugodtabban és figyelmesebben térnek vissza a tanórákra, és kevesebb konfliktus alakul ki a folyosókon vagy a közösségi terekben. A mozgás élménye közösséget épít: a zenére táncoló osztályok, a nevetve sorversenyző csapatok, vagy a közös ritmusra mozgó évfolyamok olyan hangulatot teremtenek, amely végigkíséri a napot.
A pedagógusok visszajelzései szerint az aktív szünet nemcsak frissít, de kapcsolatokat is erősít. A tanulók új oldalról ismerik meg egymást, a visszahúzódóbb gyerekek is könnyebben bekapcsolódnak, és sokszor épp itt születik meg az az élmény, ami miatt a későbbiekben egy sportfoglalkozáshoz vagy iskolai programhoz is szívesebben csatlakoznak. Az aktív szünet tehát sokkal több egyszerű mozgásnál: egy olyan új iskolai kultúrát hoz létre, amelyben a gyerekek energiái jó helyre kerülnek, ahol a test és a lélek egyszerre frissül. Itt minden szünet lehetőség arra, hogy a közösség éljen, mozogjon és együtt legyen. Az Aktív Iskola program ezt a szemléletet támogatja, és egyre több helyen mutatja meg, hogy már néhány perc aktivitás is képes megváltoztatni egy egész délelőtt hangulatát.
Az Aktív Iskola program sikerét olyan elkötelezett partnerek támogatják, mint a finanszírozó Belügyminisztérium, valamint a K&H, a One és a Richter Gedeon Nyrt. Támogatásuknak köszönhetően évről évre egyre több iskola és gyermek élheti meg a mozgás örömét és a közösség erejét.
További információ: www.aktiviskola.hu