Sokan nem veszik észre, pedig a test kiabál: így jelzi előre a migrén a közelgő rohamot

A migrén prodromális fázisa a roham előtti időszakot jelenti, amikor már számos jel utalhat arra, hogy a szervezet készül valamire, noha fájdalom még nem jelentkezik. Ez a korai szakasz gyakran megfoghatatlan, a mindennapi fáradtságnak vagy hangulatingadozásnak tűnhet, pedig döntő szerepe lehet abban, hogyan alakul a későbbi fejfájás intenzitása és időtartama. A tünetek felismerése segíthet abban, hogy időben beavatkozzon és csökkentse a roham erősségét – írja az Egészségkalauz.

Kiderült, hogyan kezdődik valójában a migrén

Fotó: Unsplash

Mi történik az agyban a migrén előtt?

A kutatók szerint a prodromális időszakban több agyi központ működése is megváltozik. A hipotalamusz, a talamusz és az agykéreg aktivitásának módosulása magyarázza, miért jelentkeznek már a fejfájás előtt különféle testi és érzelmi tünetek. A megváltozott éhségérzet, a szomjúság, az ingerlékenység vagy a fényérzékenység mind ennek a neurológiai folyamatnak a következményei.

Milyen tünetek jelezhetik, hogy közeleg a migrén?

A prodromális jelek egyénenként eltérhetnek, de több visszatérő tünet is tipikusnak számít:

szokatlan fáradtság vagy folyamatos ásítozás

enyhe nyakmerevség

hangulatingadozás vagy ingerlékenység

fokozott fény- és zajérzékenység

erősebb étel- vagy folyadékigény

koncentrációs nehézségek

Ezek a jelek önmagukban nem utalnak betegségre, de a közelgő migrén biztos előhírnökei lehetnek.

Migrén – a korai szakasz felismerése előnyt jelenthet

A migrén roham előtti szakasza nem pusztán jelzésértékű: a neurológusok szerint ugyanúgy a betegség részét képezi. A prodroma idején tapasztalt tünetek befolyásolják a roham lefolyását, ezért annak felismerése kulcsfontosságú lehet. A roham közeledtének időben történő jelzése lehetőséget ad a pihenésre, a terhelés csökkentésére vagy akár a korai gyógyszeres beavatkozásra is.

Mit tehet, ha ilyen tüneteket észlel?

A saját jelzőtünetek felismerése a legfontosabb. Ha ismeri a testének korai jelzéseit, időben reagálhat. A szakértők a következőket javasolják:

Terhelés csökkentése: ha lehet, lassítson, kerülje a stresszt.

Megfelelő hidratálás: igyon vizet, kerülje a koffeint és a cukros italokat.

Enyhe nyújtás: a nyak és váll izmainak ellazítása sokaknál enyhülést hoz.

Rövid pihenés: egy 20–30 perces alvás csökkentheti a roham esélyét.

Gyógyszer korai bevétele: ha szokott triptánt vagy más migrénes gyógyszert használni, a prodromális szakaszban különösen hatékony lehet.

A prodroma tulajdonképpen egy lehetőség: aki felismeri, képes lehet befolyásolni a migrén súlyosságát vagy akár elkerülni a teljes rohamot.