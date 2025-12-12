Mindig péntek: EU-csúcs: sorsdöntő csata várható!

Ursula von der Leyenék még Belgium miniszterelnökét is megzsarolták, az uniós jogot megkerülik, vészhelyzeti döntéssel sajátítanák ki a befagyasztott orosz vagyonokat, hogy Ukrajnát támogassák. Ezzel szembemennek Amerikával, Donald Trump béketervével is. Miután a brüsszeli és nyugat-európai politikusok többsége még mindig háborúpárti álláspontot képvisel, Európát lényegében teljesen kihagyják a béketárgyalásokból; már a kispadra sem hívják oda Ursula von der Leyenéket, az amerikai külügyminiszter sem volt hajlandó fogadni az EU külügyi főképviselőjét. Egy utolsó erős lap maradt Ursula von der Leyenék kezében, ez pedig az összesen 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon. Azért próbál ehhez hozzányúlni, mert ezzel kívánja befolyásolni az amerikai-orosz tárgyalásokat, melynek szintén része a befagyasztott orosz vagyon sorsa. Ez adja a Mindig péntek legújabb podcastjének beszédtémáját.

A Mindig péntek legújabb podcastjében a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel és kutatója, Petri Bernadett a jövő heti EU-csúcson várható politikai vitákat értékelték

A Mindig péntek adásában szakértők elemzik, mi várható a jövő heti EU-csúcson

Mi várható az EU-csúcson? Hogyan próbálja megtörni Ursula von der Leyen a belga miniszterelnököt? Mit szól ehhez Amerika? Milyen volt az idei év és mi várható 2026-ban? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresi a választ Petri Bernadett és Deák Dániel a Mindig péntek podcast legújabb adásában, amely EU-csúcs: sorsdöntő csata várható! címmel elérhető a Facebookon, a YouTube-on és 17 podcast-csatornán.

