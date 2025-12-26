Hírlevél
Fordulat a béketerv kapcsán, olyasmi derült ki, ami mindent megváltoztathat

Mindszenty József

Karácsony másnapján csapott le a diktatúra – így tartóztatták le Mindszenty Józsefet

Karácsony másnapján, amikor az ország még ünnepi csendben élt, a diktatúra végrehajtotta régóta előkészített lépését. Mindszenty József letartóztatása nem egy hirtelen döntés volt, hanem egy tudatos politikai leszámolás része, amelynek célja az egyházi ellenállás megtörése volt.
1948. december 26-a a magyar történelem egyik legsötétebb napja lett az egyház számára. Ekkor vette őrizetbe a kommunista hatalom Mindszenty Józsefet, az esztergomi érseket és hercegprímást, akinek személye hosszú ideje akadályt jelentett az egyeduralom kiépítésében.

Mindszenty József hercegprímás 1945-ben
Mindszenty József hercegprímás 1945-ben
Fotó: Készítette: Ismeretlen - Szemlélek.net, Közkincs, Wikimedia Commons

Mindszenty József letartóztatása: egy élet kezdete

Mindszenty József – születési nevén Pehm József – már fiatal papként következetesen szembeszállt minden totalitárius törekvéssel. A harmincas években nyíltan bírálta Gömbös Gyula autoriter elképzeléseit, később pedig a nyilaskeresztes mozgalommal is konfliktusba került.

1944-ben püspöktársaival együtt tiltakozott a zsidóüldözések ellen, ami miatt a nyilas hatalom letartóztatta. Csak 1945 tavaszán szabadult, ám a háború után egy még kegyetlenebb rendszer épült ki Magyarországon.

Hősök tere, Eucharisztikus Világkongresszus. Mindszenty József gyóntat. (1938)
Hősök tere, Eucharisztikus Világkongresszus. Mindszenty József gyóntat (1938) Fotó: Készítette: Fortepan - FOTO:Fortepan

A kommunista hatalom célkeresztjében

Esztergomi érsekként és hercegprímásként Mindszenty nyíltan bírálta az egyházi iskolák államosítását, a hitoktatás visszaszorítását és a katolikus sajtó ellehetetlenítését. 

A Rákosi Mátyás vezette párt számára egyre világosabbá vált, hogy amíg a főpap szabadon szólhat, addig nincs teljes hatalom.

Az Államvédelmi Hatóság külön csoportot állított rá, durva sajtókampány indult ellene, majd 1948. december 26-án elérkezett a leszámolás pillanata. A magyar bíborost őrizetbe vették, majd az ÁVÓ hírhedt székházába szállították – olvasható a Rubicon történelmi magazin oldalán.

Mindszenty József szülőháza Csehimindszenten
Fotó: Készítette: Pan Peter12 - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43914650 / Wikipedia

Kínzások és koncepciós per

Mindszentyt az Andrássy út 60. falai között hetekig kínozták, hogy beismerő vallomást csikarjanak ki belőle. A vádak – hazaárulás, kémkedés, valutaüzérkedés – abszurditása ellenére a koncepciós per forgatókönyve készen állt.

A „nyilvános” tárgyaláson előre válogatott közönség ült, az ítélet pedig előre eldőlt: 1949. február 8-án életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A nemzetközi tiltakozás mit sem számított.

Mindszenty november 1-jén a kiszabadítása után tartott sajtókonferencián
Fotó: Készítette: Jack Metzger - Ez a kép a Wikimédia Svájccal kötött megállapodás részeként az ETH-Bibliothek gyűjteményéből származik

Évek börtönben és 1956 reménye

Az egészségében megrokkant főpap éveket töltött magánzárkában, majd rabkórházban és házi őrizetben. 1956 októberében, a forradalom napjaiban páncélosok szabadították ki. Rádióbeszédében nem forradalomról, hanem szabadságharcról beszélt, és óvott a belső megosztottságtól.

A szovjet beavatkozás után az amerikai nagykövetségre menekült, ahol tizenöt éven át élt kényszerű bezártságban – írja a Múlt-kor.

SONY DSC
Mindszenty József szobra Budapest XII. kerületében, a Mindszenty téren
Fotó: Készítette: NA - http://www.esztergomi-ersekseg.hu/ (Hungarian Wikipédia), FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37828614

Életének utolsó évei és öröksége

1971-ben hagyta el Magyarországot, élete utolsó éveit Bécsben töltötte, de továbbra is járta a világ magyar közösségeit. 1975-ben hunyt el, hamvait csak a rendszerváltozás után hozhatták haza.

Sírján a felirat ma is tömören foglalja össze életét:

Fidelissimus in tribulatione pastor – az üldöztetés idején a leghűségesebb pásztor

írja a Múlt-kor történelmi ismeretterjesztő portál.

A témában ajánljuk még Bertalan Péter történész lapunkon megjelent írását.

 

 

