MNB-figyelmeztetés: brutális kibercsalási hullám csap le a magyarokra karácsony előtt

Az MNB szerint az adathalász támadások száma továbbra is extrém magas, és már a banki visszaélések több mint felét ilyen módszerekkel követik el. A kiberbűnözők a figyelmetlenségre és a kapkodásra játszanak, különösen most, az adventi vásárlási roham idején – olvasható a kiberpajzs.hu weboldalon.

A kiberbűnözők kihasználják a karácsonyi vásárlási rohamot

Fotó: Unsplash

A csomagküldők és webáruházak nevében küldött kamu üzenetek is megszaporodtak. Sokszor valós rendelésre hivatkoznak, hogy megtévesszék az ügyfeleket. Ha a feladó gyanús, adatot kér vagy alkalmazást erőltet, az MNB szerint egy kattintás nélkül törölni kell az üzenetet.

A közösségi médiában is egyre több a hamis profil, a megtévesztő nyereményjáték és a professzionális, AI-gyártású csaló tartalom. A jegybank szerint ilyenkor „a kétely legyen az alapállás”: mindig ellenőrizni kell, ki a közzétevő és honnan származik az információ.

Közben elszaporodtak a hamis webáruházak is, amelyek látványos akciókkal és kizárólag előre utalásos fizetéssel próbálják behúzni a vásárlókat. A webcím és a külső értékelések ellenőrzése ma már elengedhetetlen.

A kibercsalások visszaszorítására az MNB már júniusban bejelentette „öt csapását” az online bűnözők ellen. Ezek közül több – például a Központi Visszaélésszűrő Rendszer – már működik, és aktívan védi az ügyfeleket. A jegybank emellett a KiberPajzs programban is együttműködik az állami szervekkel és a pénzügyi szektor szereplőivel.

Csalók élnek vissza a jegybank nevével

SMS-üzenetekben élnek vissza csalók a jegybank nevével, amelyekben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket.

Év végi bónuszos levelekkel támadnak a kiberbűnözők

Ravasz trükkről adott ki riasztást a vállalati biztonsági megoldásokat kínáló Mimecast szolgáltatócég, adathalász kiberbűnözők év végi bónuszos szöveggel próbálják támadni a vállalatok dolgozóit.

Íme a csaló webáruházak feketelistája

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal összegyűjtötte a csaló webáruházakat.