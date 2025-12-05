Moby visszatér Budapestre

Az elismert művész a Budapest Park színpadán ismét életre kelti azt a zenét, amely már több mint három évtizede formálja a modern hangzás érzéki és gondolati dimenzióit. Moby dalai hosszú évek óta emberek millióinak legbensőbb pillanataihoz kapcsolódnak – és ma is ugyanazzal az érzelmi súllyal szólalnak meg. Ez a visszatérés kétségtelenül régóta várt pillanat.

Moby

Fotó: CHARM MUSIC Hungary Kft

A több mint egy évtizednyi szünet után 2024-ben visszatérő művész 2026-ban nagyszabású turnéra indul, amely egy megújult élő koncepciót hoz a színpadra: az ambient textúrák, a rave-energiát hordozó ritmusok és a lélekteli vokálok új intenzitással szólalnak majd meg a Budapest Parkban. A műsorban helyet kapnak időtlen klasszikusai, pályája kevésbé ismert gyöngyszemei, valamint friss, újraértelmezett hangszerelések – ahol a nosztalgia és a mai hangzás egyszerre van jelen.

Művészet és felelősség – így írta be magát a zenetörténelembe Moby

Az 1999-es Play c. album több mint 12 millió példányban kelt el, és minden idők egyik legmeghatározóbb elektronikus lemezeként tartják számon. A Porcelain, Natural Blues, Why Does My Heart Feel So Bad? és Honey mára kulturális alapvetésekké váltak. Moby volt az első előadó, aki egy teljes album minden dalát filmekhez, sorozatokhoz és reklámokhoz licencelte – új korszakot nyitva ezzel a zeneiparban.

Pályája során több mint 20 millió eladott lemezzel, rangos díjakkal – többek között MTV, Billboard és Grammy-jelölésekkel – írta be magát a zenetörténetbe. Dolgozott David Bowie-val, Public Enemyvel, Ozzy Osbourne-nal, a Beastie Boys-szal és a Daft Punkkal is; remixei a mai zenei színtér meghatározó alkotásai.

Zenei munkája mellett aktív humanitárius tevékenységet is folytat: többek között támogatja a Humane Society, az ACLU és az Institute for Music and Neurologic Function szervezeteket. Filmkészítőként a Little Walnut produkciós céget vezeti, nevéhez fűződik a nemzetközi fesztiválokon díjazott Moby Doc és Punk Rock Vegan Movie című dokumentumfilm is. Jelenleg Tecie címmel egy játékfilmen dolgozik, amelynek bemutatója 2026 nyarán várható.