Mozgás mint mentális védőpajzs – hogyan segíthet az Aktív Iskola a lelki nehézségek kezelésében?

Magyarországon különösen markáns eredménnyel járt az UNICEF megbízásából készült országos kutatás[1]: a szülők fele úgy látja, hogy gyermeke mentális egészsége romlott a pandémia alatt¹. A 11–18 évesek körében ez még súlyosabb arányban jelent meg. Ebben a korosztályban a szülők több mint 55%-a tapasztalt alvászavart, befelé fordulást, motiválatlanságot vagy szorongást. A kisebb gyerekeknél gyakoribb volt a nyughatatlanság, a túlzott mozgékonyság és a figyelem szétesése - ezek a tünetek a korcsoport harmadánál–felénél felbukkantak.
A pandémia hosszú távú hatásai továbbra is jelen vannak. A szülők jelentős része aggódik amiatt, hogy a gyerekek érzelmi-szociális fejlődése megtorpant, mozgásfejlődésük és tanulási kompetenciáik lassultak. Az egyszülős és alacsony jövedelmű családokban különösen súlyosak voltak a mentális terhek: náluk a gyerekek 77%-ánál jelent meg legalább két negatív mentális tünet.
A problémát az is súlyosbítja, hogy a gyerekek a bezártság hónapjaiban lényegesen több időt töltöttek képernyő előtt: a legkisebbek 53%-kal, a kamaszok 62%-kal többet számítógépeztek, mint korábban. Ez nemcsak a fizikai aktivitás csökkenéséhez vezetett, hanem a szorongás és elmagányosodás kockázatát is növelte.
Miközben a negatív trendek világosak, egyre több bizonyíték mutat arra is, hogy a rendszeres mozgás az egyik legerősebb védőfaktor a gyerekek mentális egészségének megőrzésében. A nemzetközi egészségügyi szervezetek[2] és egyetemek kutatásai szerint a mindennapi fizikai aktivitás:
- csökkenti a szorongást és depresszív tüneteket,
- javítja az alvásminőséget,
- növeli az önbizalmat és a társas kompetenciákat,
- fokozza az iskolai teljesítményt és a fókuszt.
A WHO állásfoglalása szerint a mozgás nemcsak fizikai, hanem pszichés egészségvédő tényező is.
Az Aktív Iskola mint válasz a lélektani kihívásokra
Ebben a helyzetben különös jelentőséget kapnak azok az iskolai programok, amelyek nemcsak a testmozgást támogatják, hanem az egész gyermekközösség működésére hatnak. Az Aktív Iskola program az egyik ilyen kezdeményezés: célja, hogy a mozgás a tanórai munkától a szünetekig a teljes iskolai élet természetes részévé váljon.
A program hatása messze túlmutat a fizikai aktivitás növelésén. Az iskolák visszajelzései alapján a rendszeres mozgás érezhetően javítja a közösségi légkört: a gyerekek nyitottabbá, együttműködőbbé válnak, könnyebben kapcsolódnak egymáshoz, és kevesebb konfliktus alakul ki közöttük. A mozgás közben megélt sikerélmények, a közös játék és a csapatban végzett feladatok hatékonyan csökkentik a szorongást és a feszültséget, ami különösen fontos a pandémia után tapasztalható mentális terhek enyhítésében. Emellett a fizikai aktivitás segíti az önszabályozás fejlődését: a gyerekek könnyebben tudnak figyelni, fókuszálni, és kiegyensúlyozottabban reagálnak a tanórai helyzetekre. A motiváció is erősödik, mert az órák élményszerűbbé válnak, a gyerekek nagyobb kedvvel vesznek részt a tanulásban, és kitartóbbak lesznek a feladatok megoldásában. Mindez együtt ahhoz vezet, hogy a tanulók újra jól érzik magukat a közösségben: felszabadultabbak, bátrabbak és magabiztosabbak lesznek, és az iskolai mindennapok visszanyerik azt a pozitív, támogató hangulatot, amelyben a gyerekek biztonságban érzik magukat.
Az elmúlt tanévek adatai szerint az Aktív Iskolákban a gyerekek közel kétszer annyit mozognak, mint az országos átlag, és a pedagógusok visszajelzése alapján nyitottabbak, együttműködőbbek lettek. Ez a fajta aktív iskolai környezet nemcsak a feszültséget csökkenti, hanem tartósan segíti a fókusz javulását és a közösséghez tartozás érzésének megerősödését is.
Az Aktív Iskola program azt üzeni: minden gyermek képes újra megtapasztalni a közösség erejét és a mozgás örömét, és ezzel együtt visszanyerni lelki egyensúlyát.
További információ: www.aktiviskola.hu
[1] FORRÁS: UNICEF Magyarország & Publicus Intézet (2021): A járvány hatása a gyerekek mentális egészségére.
[2] FORRÁS: WHO (2020): Physical activity and mental health – evidence summary.