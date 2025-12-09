Mozgás mint mentális védőpajzs – hogyan segíthet az Aktív Iskola a lelki nehézségek kezelésében?

Magyarországon különösen markáns eredménnyel járt az UNICEF megbízásából készült országos kutatás[1]: a szülők fele úgy látja, hogy gyermeke mentális egészsége romlott a pandémia alatt¹. A 11–18 évesek körében ez még súlyosabb arányban jelent meg. Ebben a korosztályban a szülők több mint 55%-a tapasztalt alvászavart, befelé fordulást, motiválatlanságot vagy szorongást. A kisebb gyerekeknél gyakoribb volt a nyughatatlanság, a túlzott mozgékonyság és a figyelem szétesése - ezek a tünetek a korcsoport harmadánál–felénél felbukkantak.

A pandémia hosszú távú hatásai továbbra is jelen vannak. A szülők jelentős része aggódik amiatt, hogy a gyerekek érzelmi-szociális fejlődése megtorpant, mozgásfejlődésük és tanulási kompetenciáik lassultak. Az egyszülős és alacsony jövedelmű családokban különösen súlyosak voltak a mentális terhek: náluk a gyerekek 77%-ánál jelent meg legalább két negatív mentális tünet.

Forrás: MDSZ-Aktív Iskola

A problémát az is súlyosbítja, hogy a gyerekek a bezártság hónapjaiban lényegesen több időt töltöttek képernyő előtt: a legkisebbek 53%-kal, a kamaszok 62%-kal többet számítógépeztek, mint korábban. Ez nemcsak a fizikai aktivitás csökkenéséhez vezetett, hanem a szorongás és elmagányosodás kockázatát is növelte.

Miközben a negatív trendek világosak, egyre több bizonyíték mutat arra is, hogy a rendszeres mozgás az egyik legerősebb védőfaktor a gyerekek mentális egészségének megőrzésében. A nemzetközi egészségügyi szervezetek[2] és egyetemek kutatásai szerint a mindennapi fizikai aktivitás:

csökkenti a szorongást és depresszív tüneteket,

javítja az alvásminőséget,

növeli az önbizalmat és a társas kompetenciákat,

fokozza az iskolai teljesítményt és a fókuszt.

A WHO állásfoglalása szerint a mozgás nemcsak fizikai, hanem pszichés egészségvédő tényező is.

Az Aktív Iskola mint válasz a lélektani kihívásokra

Ebben a helyzetben különös jelentőséget kapnak azok az iskolai programok, amelyek nemcsak a testmozgást támogatják, hanem az egész gyermekközösség működésére hatnak. Az Aktív Iskola program az egyik ilyen kezdeményezés: célja, hogy a mozgás a tanórai munkától a szünetekig a teljes iskolai élet természetes részévé váljon.