160 év titkai: mit rejt valójában az MTA palotája?

2025-ben különleges évfordulót ünneplünk: 160 éve nyitotta meg kapuit a magyar tudományosság egyik legfontosabb intézménye, a Magyar Tudományos Akadémia. A feljegyzések szerint az MTA felavatása ebben az időszakban a nemzeti fejlődés egyik legnagyobb lépése volt, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia ekkor kapta meg méltó, önálló palotáját.
1865. december 11-én ünnepi ülés keretében nyitották meg az újonnan épült MTA palotáját, amely ezzel végleg a Magyar Tudományos Akadémia állandó és reprezentatív otthonává vált. A nagy horderejű esemény előzményei évekkel korábban kezdődtek: a szabadságharc után, az abszolutizmus tízéves szünetét követően 1858-ban határoztak arról, hogy az Akadémia tőkéjét növelik és saját házat biztosítanak a tudós társaságnak.

MTA, Magyar Tudományos Akadémia, MagyarTudományosAkadémia, Széchenyi István (Ferenc József) tér, szemben a Magyar Tudományos Akadémia. A felvétel 1880-1890 között készült.
Az MTA palotája 1865-ben nyitotta meg kapuit — ekkor ünnepelte a Magyar Tudományos Akadémia történelmi felavatását. Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára /Klösz György

A folyamat báró Sina Simon példátlanul nagyvonalú, 80 ezer forintos felajánlásával gyorsult fel, amely országos adománygyűjtést indított el. 

A társadalmi összefogás eredménye látványos volt: 1862-re összegyűlt a szükséges tőke, így megkezdődhetett az építkezés megszervezése.

Az 1860-ban meghirdetett tervpályázaton Friedrich August Stüler neoreneszánsz épületterve győzött, a kivitelezés finom részleteit pedig Szkalnitzky Antal és Ybl Miklós dolgozta ki. A helyszínt Széchenyi István kezdeményezésére a Lánchíd pesti hídfőjének közelében jelölték ki — ott, ahol a magyar közélet lüktetése a legerősebben érezhető volt.

 Az építkezés 1862-ben indult, és három év alatt elkészült a tudomány új központja. Addig az Akadémia a Trattner–Károlyi-ház bérelt helyiségeiben működött.

Az ünnepi MTA-felavatás légköre

A megnyitóról a korabeli lapok részletesen beszámoltak. A díszterem megtelt a közönséggel, a tudósítások szerint a terembe alig lehetett beférni. A nemzeti viseletbe öltözött férfiak és a karzaton helyet foglaló hölgyek különlegesen ünnepivé tették a hangulatot.

Az eseményt báró Eötvös József nyitotta meg, majd báró Vay Miklós felolvasta az elnök, gróf Dessewffy Emil beszédét, amely a tudomány és a műveltség nemzetformáló erejét hangsúlyozta. Arany János főtitkár ismertette az Akadémia előző évi tevékenységét, Eötvös József megemlékezett Szalay László történészről, Toldy Ferenc pedig a magyar irodalom nemzeti kultúrára gyakorolt hatását mutatta be. A napot előkelőségek részvételével tartott díszlakoma zárta.

MTA, Magyar Tudományos Akadémia, MagyarTudományosAkadémia, eherhajó kikötő és raktárai a Széchenyi (Rudolf) rakparton, a Széchenyi Lánchídról nézve. Szemben a Magyar Tudományos Akadémia. A felvétel 1880-1890 között készült.
Az MTA palotája 1865-ben nyitotta meg kapuit — ekkor ünnepelte a Magyar Tudományos Akadémia történelmi felavatását. Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára /Klösz György

Egybeért politika és tudomány

A megnyitó időpontját az is meghatározta, hogy ekkor érkezett Budapestre az uralkodói pár, Ferenc József pedig megnyitotta a magyar országgyűlést. A politikai és tudományos élet e sajátos találkozása jelképes üzenetet hordozott: új korszak kezdődött, amely a nemzetépítés és a modernizáció irányába mutatott. Néhány éven belül ez a folyamat vezetett a kiegyezéshez.

1867-ben újra élénk események zajlottak az MTA falai között: itt találkoztak a kiegyezést tárgyaló bizottságok, amelyek munkáját a lapok részletesen követték. 

A tudomány házának addigi csendje ekkor élénk vitáktól és zsibongástól telt meg, ami jól mutatta, hogy az épület nemcsak kulturális, hanem politikai értelemben is jelentős helyszínné vált.

A Magyar Tudományos Akadémia palotája ma is a tudomány jelképe

A palota reprezentativitásában is méltó otthona lett a magyar tudományos életnek. A korabeli beszámolók szerint a nemzet „méltó díszszel és fénnyel” avatta fel a tudomány házát — és ez az ünnepélyesség máig átsugárzik az épület falain.

160 évvel később az MTA palotája nem csupán történelmi emlék, hanem élő tudományos központ, amely egyszerre őrzi a múltat és formálja a jövőt.

A világ legsikeresebb országainak mintájára alakul át a magyar kutatási hálózat - de van, akinek ez sem elég jó

Az MTA irányítása alatt álló állami HUN-REN kutatási hálózat jelen állapotában nem egy világszínvonalú kiválósági központ, amely ontja hazánk gazdaságába a hozzáadott értéket. A Mandiner véleménycikkében arról ír: gazdasági problémáink egy része abból ered, hogy globális összevetésben a HUN-REN egy meglehetősen középszerű intézmény. Ez azonban nemsokára megváltozik.

Új korszak kezdődik a magyar tudományos kutatásban

A HUN-REN hálózat éppúgy, mint az Akadémia, jelentős finanszírozásban részesült, miközben szerkezeti reformot és bérfejlesztést is végrehajtanak. A 2025-ös döntések nyomán a magyar tudományos kutatói szféra új lökést kap.
 

 

