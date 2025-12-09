Amikor egy kolléga motiválatlanná válik, gondterhelt arccal jár-kel, és egyre kevésbé képes tartani a korábbi szintet, akkor nagy valószínűséggel nem szakmai alkalmatlanságról van szó. Ilyenkor fontos megérteni, hogy a teljesítményromlás nem feltétlen a munkahelynek szól, hanem egy olyan külső probléma tünete, amely egyszerűen túl nagy teherként nehezedik rá. A vezető legfontosabb feladata felismerni ezt a jelzést, és nem gyors következtetéseket levonni, hanem empatikus érdeklődést mutatni.

Munkahelyi támogatás: Amikor a magánélet betör a munkahelyre – így támogasd a kollégát ahelyett, hogy elveszítenéd

Fotó: Jobinfo

A beszélgetés ereje

Már az is óriási segítség, ha a kolléga érzi, hogy meghallgatják. Egy őszinte feltáró beszélgetés segíthet tisztázni, mi okozza a nehézséget, és ez alapja lehet annak, hogy átmenetileg módosítsuk a munkaterhelését. Vannak időszakok, amikor az érintett ugyan nem képes kreatív feladatokra, stratégiai figyelmet igénylő munkára, de monoton vagy rutin jellegű teendőket továbbra is el tud látni. Az is gyakori eset, hogy valaki éppen ellenkezőleg reagál a problémákra: a munkába menekül, túlteljesít, mindent kontrollálni akar, és ezzel sokszor észrevétlenül rombolja a csapat hangulatát.

Bár az ő produktivitása nem csökken, a csapattársakra gyakorolt hatása feszültséget kelthet.

Támogatás, nem büntetés

A valódi megoldás mindig a támogatásban rejlik. Ha a cég rendelkezik pszichológussal vagy mentálhigiénés szakemberrel, az óriási segítséget jelenthet. Ha nem, akkor is jelezhetjük az érintett munkavállalónak, hogy fordulhat szakemberhez, akár részben vagy egészében finanszírozott módon. Bizonyos helyzetekben az is segít, ha a kollégát átmenetileg szabadságra küldjük, és időt adunk neki a rendeződésre.

A cél nem az „eldobás”, hanem az, hogy visszatérhessen, megerősödve.

A modern munkavállalók egyre inkább a munkahelyi támogatottságot, a lelki biztonságot és a pszichológiai hátteret is figyelembe veszik, és ez sokszor éppen olyan fontos számukra, mint a fizetés vagy az előrelépés lehetősége. Nem véletlen, hogy a munkáltatók számára ma már egyre inkább elvárás, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol az emberi tényező valódi hangsúlyt kap.