Jön 2026, mutatjuk, hogy többet vagy kevesebbet kell dolgozni, mint idén

A 2026-os év különösen kedvezőnek ígérkezik a munkavállalók számára, hiszen a naptár összesen hét hosszú hétvégét tartalmaz, köztük négy négynapos és három háromnapos pihenőszakasszal. A munkanapok száma 2026-ban ugyanakkor nemcsak a hosszú hétvégéktől függ, hanem az úgynevezett áthelyezett munkanapoktól is. Éppen ezért érdemes megvizsgálni, hogyan alakul a tényleges munkanap-szám, és hogyan viszonyul mindez a 2025-ös esztendőhöz, amely mindössze öt hosszú hétvégét hozott.
Munkanapok 2026-ban – mit mutat a naptár?
A 2026-os évben a magyar munkarend szerint az alábbi hosszú hétvégék alakulnak ki:
Négynapos hosszú hétvégék
- Január 1–4. (Újév) – pihenőnap: január 2., ledolgozás: január 10.
- Április 3–6. (Húsvét) – nincs ledolgozandó nap
- Augusztus 20–23. (Államalapítás) – pihenőnap: augusztus 21., ledolgozás: augusztus 8.
- December 24–27. (Karácsony) – pihenőnap: december 24., ledolgozás: december 12.
Háromnapos hosszú hétvégék
- Május 1–3. (Munka ünnepe) – péntek munkaszünet
- Május 23–25. (Pünkösd) – hétfő ünnep
- Október 23–25. (Forradalom ünnepe) – péntek munkaszünet
Fontos tudnivaló
Március 15. és november 1. 2026-ban vasárnapra esik, így nem ad plusz pihenőnapot.
Munkaszüneti napok és ledolgozós szombatok 2026-ban
2026-ban három szombati munkanap lesz az ünnepi pihenők áthelyezése miatt:
- Január 10.
- Augusztus 8.
- December 12.
Ezek kompenzálják a január 2-ai, augusztus 21-ei és december 24-ei extra pihenőnapokat.
Munkanapok 2026-ban – kevesebb vagy több, mint 2025-ben?
Ahhoz, hogy tisztán lássunk, érdemes összehasonlítani a 2025-ös és 2026-os év munkanap-számát és hosszú hétvégéit.
Hosszú hétvégék száma
- 2025: 5 hosszú hétvége
- 2026: 7 hosszú hétvége
2026-ban két hosszú hétvégével több lesz.
Munkanapok száma
A munkanapok száma évre lebontva általában 248–252 közé esik, amelyet az ünnepnapok elhelyezkedése módosít.
- 2025-ben kevesebb munkaszüneti nap esik hétköznapra, ezért több a tényleges munkanap.
- 2026-ban a hét hosszú hétvége miatt több munkaszüneti nap esik hétköznapra, így kevesebb a ledolgozandó munkanap, még a három szombati munkanap ellenére is.
Összegzés
2026-ban a dolgozók összességében jobban járnak:
- több hosszú hétvégével,
- több hétköznapra eső ünnepnappal,
- és kevesebb éves munkanappal számolhatnak.
A 2026-os év kiválóan alkalmas lesz arra, hogy néhány ügyesen kivett szabadságnappal akár extra hosszú pihenőszakaszokat alakítsunk ki.
Aki időben tervez, annak sokkal könnyebb lesz összehangolni a munkát, a családi programokat és a nyaralásokat, hiszen a 2026-os naptár valóban a munkavállalóknak kedvez.
