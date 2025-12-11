Hírlevél
munkaszüneti nap

Jön 2026, mutatjuk, hogy többet vagy kevesebbet kell dolgozni, mint idén

4 perce
Olvasási idő: 7 perc
2026-ban kedvezően alakulnak a munkaszüneti napok, hiszen több hosszú hétvége várható – de vajon mit jelent ez ténylegesen a dolgozók számára? A munkanapok 2026-ban elvégzett összehasonlítás alapján kiderül, hogy jövőre összességében kevesebbet kell dolgozni, mint 2025-ben.
munkaszüneti napmunkanapok2026

A 2026-os év különösen kedvezőnek ígérkezik a munkavállalók számára, hiszen a naptár összesen hét hosszú hétvégét tartalmaz, köztük négy négynapos és három háromnapos pihenőszakasszal. A munkanapok száma 2026-ban ugyanakkor nemcsak a hosszú hétvégéktől függ, hanem az úgynevezett áthelyezett munkanapoktól is. Éppen ezért érdemes megvizsgálni, hogyan alakul a tényleges munkanap-szám, és hogyan viszonyul mindez a 2025-ös esztendőhöz, amely mindössze öt hosszú hétvégét hozott.

Munkanapok 2026-ban
Munkanapok 2026-ban: több pihenőnapunk lesz, mint gondolta volna
Fotó: Pexels

Munkanapok 2026-ban – mit mutat a naptár?

A 2026-os évben a magyar munkarend szerint az alábbi hosszú hétvégék alakulnak ki:

Négynapos hosszú hétvégék

  • Január 1–4. (Újév) – pihenőnap: január 2., ledolgozás: január 10.
  • Április 3–6. (Húsvét) – nincs ledolgozandó nap
  • Augusztus 20–23. (Államalapítás) – pihenőnap: augusztus 21., ledolgozás: augusztus 8.
  • December 24–27. (Karácsony) – pihenőnap: december 24., ledolgozás: december 12.

Háromnapos hosszú hétvégék

  • Május 1–3. (Munka ünnepe) – péntek munkaszünet
  • Május 23–25. (Pünkösd) – hétfő ünnep
  • Október 23–25. (Forradalom ünnepe) – péntek munkaszünet

Fontos tudnivaló

Március 15. és november 1. 2026-ban vasárnapra esik, így nem ad plusz pihenőnapot.

Munkaszüneti napok és ledolgozós szombatok 2026-ban

2026-ban három szombati munkanap lesz az ünnepi pihenők áthelyezése miatt:

  • Január 10.
  • Augusztus 8.
  • December 12.

Ezek kompenzálják a január 2-ai, augusztus 21-ei és december 24-ei extra pihenőnapokat.

Munkanapok 2026-ban – kevesebb vagy több, mint 2025-ben?

Ahhoz, hogy tisztán lássunk, érdemes összehasonlítani a 2025-ös és 2026-os év munkanap-számát és hosszú hétvégéit.

Hosszú hétvégék száma

  • 2025: 5 hosszú hétvége
  • 2026: 7 hosszú hétvége
    2026-ban két hosszú hétvégével több lesz.

Munkanapok száma

A munkanapok száma évre lebontva általában 248–252 közé esik, amelyet az ünnepnapok elhelyezkedése módosít.

  • 2025-ben kevesebb munkaszüneti nap esik hétköznapra, ezért több a tényleges munkanap.
  • 2026-ban a hét hosszú hétvége miatt több munkaszüneti nap esik hétköznapra, így kevesebb a ledolgozandó munkanap, még a három szombati munkanap ellenére is.

Összegzés

2026-ban a dolgozók összességében jobban járnak:

  • több hosszú hétvégével,
  • több hétköznapra eső ünnepnappal,
  • és kevesebb éves munkanappal számolhatnak.

A 2026-os év kiválóan alkalmas lesz arra, hogy néhány ügyesen kivett szabadságnappal akár extra hosszú pihenőszakaszokat alakítsunk ki.

Aki időben tervez, annak sokkal könnyebb lesz összehangolni a munkát, a családi programokat és a nyaralásokat, hiszen a 2026-os naptár valóban a munkavállalóknak kedvez.

