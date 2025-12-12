Hatalmas nemzetközi áttörés: a Müpa belépett a világ elit kulturális intézményei közé

A stratégiai kollaboráció megerősítése mellett a Müpa egyúttal negyvenedik tagként lépett be a pekingi előadó-művészeti központ által alapított WAPA (World Association of Performing Arts) szervezetébe is, amely a világ rangos hangversenytermeit és operaházait sorakoztatja fel, és először köszönt magyar intézményt köreiben. Hazánk legmodernebb koncerthelyszínét korábban is érte már hasonló elismerés: 2010 óta erősíti az Európai Hangversenytermek Szervezetének (ECHO) hálózatát is.
Kiváló lehetőség a társasághoz csatlakozni. A Müpa és az NCPA közötti együttműködésnek és a WAPA-tagságnak köszönhetően különleges programcseréket és új koprodukciókat valósíthatunk meg közösen, illetve tovább erősíthetjük a két ország közötti kulturális kapcsolatokat és párbeszédet
– mondta Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, aki december 6-án ünnepélyes keretek között hitelesítette aláírásával a 2028 végéig tartó megállapodást a kínai kulturális központ elnökével, Peking városának egykori főpolgármester-helyettesével, Ning Wanggal.
A Müpa a világ élvonalába került
A vezérigazgató az Origónak úgy fogalmazott: ez a megállapodás egy jó kapcsolat meghosszabbítása és újraértelmezése.
A világ legnagyobb “Müpája” világszerte NCPA néven ismert. Az NCPA-t a pekingi olimpiára építették 2002-ben. Lenyűgöző épület, pontosan ötször nagyobb a budapesti Müpánál. A velük kötött stratégiai szerződést Mr. Wanggal írtuk alá, aki korábban Peking főpolgármester-helyettese volt. Korában - 2013-ban - az elődjével is kötöttünk egy hasonló megállapodást, amelyet most lényegében frissítettünk
– mondta a Müpa vezérigazgatója.
A WAPA tagjai közé is belépett a Müpa – erről Káel Csaba úgy nyilatkozott, hogy már a WAPA korábbi elnöke is többször kiemelte, hogy a budapesti Müpát örömmel látná a tagjai között. Ez pedig most megvalósult.
A WAPA egyesíti a világ legnagyobb operaházait, koncerttermeit, és előadóközpontjait. Hatalmas nemzetközi elismerés, hogy a WAPA tagjai közé kerülhettünk. Egyrészt ez a Müpa rangját mutatja, másrészt pedig további együttműködési lehetőségeket biztosít, a Müpa még jobban nyit a világ felé. Megmutathatjuk az előadásainkat, megoszthatjuk tapasztalatainkat, és évente részt veszünk majd a WAPA legnagyobb találkozóin
– tette hozzá Káel Csaba.
A vezérigazgató azt is kiemelte, hogy amikor a Müpa vezetője lett, megfogalmazta azt a célt, hogy az intézményt a WAPA tagjai közé emeljék.
Tudtam, hogy a Müpa egy olyan kivételes kulturális intézmény, amivel élni kell. Rengeteg kiváló művész, együttes, zenekar érkezik ide, és éreztem, hogy a befogadó jellegen túl kell lépni. Új produkciókat kell létrehozni, új megállapodásokat kell kötni. Ha összefoglalnám az elmúlt éveket, úgy fogalmaznék: nagyon komoly nemzetközi munkát folytattunk az Egyesült Államoktól Japánig
– zárta gondolatait Káel Csaba.
