40 éve Freddy Mercury, 5 év múlva államcsőd? Németországnak tényleg vége?

Mi történt Németországgal az elmúlt 40 évben – és mennyire igazak a hanyatlásról szóló állítások? A Jeszenszky-kaland podcast eheti vendége Vida Ákos tolmács, marketing- és rádiós szakember, aki a 80-as években disszidált Németországba, ahol azóta is él, miközben rendszeresen hazajár Magyarországra.
A Jeszenszky-kaland podcast vendége ezen a héten Vida Ákos tolmács, mellette marketing- és rádiós szakember, aki még a 80-as években ment ki Németországba, azaz: disszidált. Még mindig ott él, de 12 havi rendszerességgel jár haza Magyarországra is.

A Jeszenszky-kaland podcast vendége ezen a héten Vida Ákos
Fotó: Origo

Mennyit és miben változott Németország 40 év alatt? Tényleg végük van társadalmilag és gazdaságilag is? Mik a legnagyobb problémák? Mi történt, mi romlott el, ki a hibás? Ezekre a kérdésekre mind választ kaphatunk a videóra kattintva.

 

 

