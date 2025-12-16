40 éve Freddy Mercury, 5 év múlva államcsőd? Németországnak tényleg vége?

A Jeszenszky-kaland podcast vendége ezen a héten Vida Ákos tolmács, mellette marketing- és rádiós szakember, aki még a 80-as években ment ki Németországba, azaz: disszidált. Még mindig ott él, de 12 havi rendszerességgel jár haza Magyarországra is.

Mennyit és miben változott Németország 40 év alatt? Tényleg végük van társadalmilag és gazdaságilag is? Mik a legnagyobb problémák? Mi történt, mi romlott el, ki a hibás? Ezekre a kérdésekre mind választ kaphatunk a videóra kattintva.