Óriási siker! A Corvinus hallgatói nyerték a Netflix-stratégia megalkotását célzó világversenyt

A Corvinus négyfős nemzetközi csapata első helyet szerzett kategóriájában a világ egyik legnagyobb, vállalati szervezésű stratégiai esetoldó megmérettetésén, ahol 240 megoldás érkezett 150 egyetemről, 36 országból. A Netflix-stratégiai verseny mezőnyében az Egyesült Államok úgynevezett borostyánligás (Ivy League) intézményei, a legjobb ázsiai üzleti iskolák és brit elitegyetemek is szerepeltek.

A Netflix számára a legjobb stratégiát a Corvinus egyetem négyfős hallgatói csapata, Nikola Meshkovski, Daniela Toth, Jakov Velkovski és Tala Salman dolgozta ki Fotó: Budapesti Corvinus Egyetem

A Netflix számára kellett növekedési stratégiát kidolgozni

A versenyen a think-cell vállalat azt adta feladatul, hogy a résztvevők növekedési stratégiát dolgozzanak ki a Netflix számára, beleértve a piaci és versenyelemzést, a pénzügyi megalapozást és a megvalósítási tervet. A csapatoknak mindezt kizárólag PowerPointban és think-cell vizualizációs bővítményben kellett elkészíteniük. A szoftver használatát a verseny alatt sajátították el, miközben a végső prezentációhoz tizenkét, az innovatív tartalmat jól átadó diát kellett megalkotni. A résztvevők több fordulóban mérték össze tudásukat.

A Corvinus csapatát külföldi hallgatók alkották

A zsűri november elején a mesterszakos kategóriában a Corvinus csapatát találta a legerősebbnek a stratégiai tisztánlátás, az elemzőmunka és a prezentációs minőség alapján, a verseny alapszakos kategóriáját a Pennsylvaniai Egyetem diákjai nyerték. A corvinusos csapatot két alapszakos (alkalmazott közgazdaságtan, illetve a filozófia, politika, gazdaság képzésről), valamint két Full-time Master of Business Administration (MBA)-szakos hallgató alkotta, akik Észak-Macedóniából, Dél-Afrikából, illetve Jordániából jöttek. Jakov Velkovski a politikai, gazdaságtani és stratégiai összefüggések összehangolására koncentrált, Daniela Toth a vállalkozói és operatív tapasztalataival strukturálta az ötleteket és a stratégia megvalósításának szempontjait erősítette. Tala Salman a kutatási irányt és a prezentáció narratíváját formálta, míg Nikola Meshkovski a modellalkotásért és a kvantitatív elemzésért felelt.

Az újabb corvinusos esetverseny-győzelem azt mutatja, hogy hallgatóink nemzetközi szinten is versenyképesek stratégiai gondolkodásban, tanácsadói készségekben és interkulturális csapatmunkában, amelyet jól tudnak majd hasznosítani későbbi nemzetközi karrierjükben

– mondta Kozma Miklós, a Corvinus Full-time MBA-képzésének akadémiai igazgatója.