Nettó őrültség? A világ legkeményebb futóversenyei

A maratont lefutni nagyon komoly teljesítmény. Egy átlagember számára. De járnak köztünk ufók is. Akik annyit és olyan helyeken futnak, amit nem lehet ás szóval leírni, mint: őrültség. És aztán vannak, akik még ennél is többre vállalkoznak…

Fotó: Origo

Az Origón látható Valóság ezer darabja sorozatban Jeszenszky Zsolt ezen a héten a szokásosnál egy kicsit könnyedebb témával foglalkozik. Könnyedebb??? Hát valóban, nehéz eldönteni, hogy az európai civilizáció pusztulását nézni könnyedebb, vagy 1000 km-t futni a sarkvidéken vagy a sivatagban… Ezúttal az utóbbit nézhetjük meg.