Nettó őrültség? A világ legkeményebb futóversenyei

Egy maraton is emberfeletti teljesítmény – de vannak, akik számára ez csak bemelegítés. A Valóság ezer darabja eheti részében Jeszenszky Zsolt azokat az „ufókat” mutatja be, akik ezer kilométereket futnak a sarkvidéken vagy a sivatagban, ott, ahol már a józan ész is feladja.
A maratont lefutni nagyon komoly teljesítmény. Egy átlagember számára. De járnak köztünk ufók is. Akik annyit és olyan helyeken futnak, amit nem lehet ás szóval leírni, mint: őrültség. És aztán vannak, akik még ennél is többre vállalkoznak…
Az Origón látható Valóság ezer darabja sorozatban Jeszenszky Zsolt ezen a héten a szokásosnál egy kicsit könnyedebb témával foglalkozik. Könnyedebb??? Hát valóban, nehéz eldönteni, hogy az európai civilizáció pusztulását nézni könnyedebb, vagy 1000 km-t futni a sarkvidéken vagy a sivatagban… Ezúttal az utóbbit nézhetjük meg.
