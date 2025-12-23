Nagyot koppanhat, ha nem intézi el időben: így tartanak nyitva az üzletek karácsonykor

A december végi ünnepek közeledtével a nyitvatartás kérdése minden évben kiemelt figyelmet kap. 2025 decemberében sincs ez másként: az üzletláncok többsége egységes elvek mentén alakítja ki az ünnepi rendet, de vannak fontos különbségek, amelyeket érdemes előre ismerni.

Nyitvatartás 2025 decemberében — karácsonykor és szilveszterkor jelentősen változik a boltok rendje. Fotó:Illusztráció/Unplash

Nyitvatartás 2025 decemberében — így alakul az üzletláncok ünnepi rendje

ALDI nyitvatartás

Az ALDI üzletei december 24-én még fogadják a vásárlókat, de csak a déli órákig. Karácsony első és második napján az ALDI üzletek zárva tartanak. Szilveszter napján ismét kinyitnak, jellemzően kora délutánig, január 1-jén azonban újra zárva maradnak.

LIDL nyitvatartás

A Lidl a legszigorúbb ünnepi rendet alkalmazza. December 24-én, 25-én és 26-án is zárva tartanak az áruházak. A vásárlók számára december 23. az utolsó teljes bevásárlónap, amikor az üzletek hosszabb nyitvatartással működnek.

TESCO nyitvatartás

A Tesco áruházak december 24-én jellemzően délig vannak nyitva. December 25-én és 26-án egységesen zárva tartanak. Szilveszterkor a boltok többsége a délutáni órákig nyitva marad, január 1-jén azonban nem fogadnak vásárlókat.

SPAR és INTERSPAR nyitvatartás

A SPAR üzleteknél a nyitvatartás részben üzletenként eltérhet. Általánosságban elmondható, hogy december 24-én délig tartanak nyitva, karácsony két napján zárva vannak. Szilveszterkor a kisebb SPAR üzletek korábban, az INTERSPAR áruházak kissé később zárnak.

PENNY nyitvatartás

A PENNY üzletei december 24-én délig várják a vásárlókat, 25-én és 26-án viszont zárva maradnak. Szilveszter napján rövidített nyitvatartással működnek, január 1-jén pedig nem nyitnak ki.

AUCHAN nyitvatartás

Az Auchan áruházak szenteste napján általában délig tartanak nyitva. Karácsony mindkét napján zárva vannak, míg december 31-én korlátozott nyitvatartással üzemelnek.

Rossmann nyitvatartás

A Rossmann drogériák december 24-én már nem nyitnak ki, és 25–26-án is zárva maradnak. Ez a nyitvatartás az ország egész területén egységes.

McDonald’s nyitvatartás

A McDonald’s éttermek ünnepi nyitvatartása éttermenként eltérhet. December 24-én és 25-én a legtöbb egység zárva tart, de forgalmas csomópontokon és bevásárlóközpontokban lehetnek kivételek.