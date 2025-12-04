Így ne legyél szegény nyugdíjas: hogyan készülj okosan az időskorra már most?

A jövő terhe: egyre több idős, egyre kevesebb befizető
Magyarországon 2035 és 2041 között ugrásszerűen megnő a nyugdíjba lépők száma: ekkor közel egymillió ember éri el a nyugdíjkorhatárt. Miközben tovább élünk, ami önmagában jó hír, a nyugdíjrendszerre egyre nagyobb teher hárul, hiszen az aktív dolgozók befizetései finanszírozzák a nyugdíjakat. A számok azt mutatják: a nyugdíjak értéke egyre inkább lemarad az átlagbérek mögött. Míg 2008-ban a nyugdíj az átlagbér 69 százalékát jelentette, 2025-re ez már 35 százalékra csökkent, és a tendencia nem javul.
Minél előbb kezdünk takarékoskodni, annál nagyobb a mozgásterünk
Az egyik leghatékonyabb stratégia az önkéntes előtakarékosság. A nyugdíjpénztárak és a NYESZ-számlák nemcsak biztos konstrukciók, hanem adókedvezményt is kínálnak. A fiatal korban elkezdett, akár kisebb összegű rendszeres befizetés hosszú távon hatalmas hozamot termelhet, részben a kamatos kamat hatása miatt. Minél hosszabb időn át tart a megtakarítás, annál nagyobb vagyon képződik — a 20–30 éves pénzügyi időtáv itt valódi csodákra képes.
Ha jobb fizetésű munkát keresel, hogy félre tudj tenni a jövőre… A Jobinfo.hu-n több ezer állás közül válogathatsz — akár karrierváltás, akár fizetésemelési cél, akár kiegészítő jövedelem miatt keresel új lehetőséget!
A kis összegek idővel óriásivá nőnek
Gyakori tévhit, hogy „nincs értelme félretenni havi 10–20 ezer forintot”. Valójában több ezer olyan pénzügyi számítás bizonyítja, hogy a rendszeresség fontosabb, mint a kezdeti összeg nagysága. A kis befizetések évtizedek alatt összeadódnak, és amikor eljön a nyugdíj ideje, óriási különbséget jelenthetnek. Aki időben kezd, annak a befektetett összeg sokkal nagyobb arányban kamatozik, és sokkal nagyobb összeggel számolhat idős korára.
Terveznünk kell az élettartamunkkal is — nem csak a jelenlegi költéseinkkel
Sokan tévesen becsülik meg, hogy hány évet fognak nyugdíjban tölteni. Az emelkedő nyugdíjkorhatár ellenére ugyanúgy élhetünk 20–30 évet is nyugdíjasként, hiszen a várható élettartam is növekedik. Ez azt jelenti, hogy a megtakarításainknak hosszú időn át kell biztosítaniuk a megélhetést — és nem mindegy, milyen időtávról gondolkodunk.
Pénzügyi csodák nem léteznek — a túlságosan szép ígéretek veszélyesek
Fontos távolságot tartani minden olyan befektetési ajánlattól, ami irreálisan magas hozamot ígér. A megtakarításainkat kizárólag stabil, ismert, felügyelt intézményekre bízzuk. A nyugdíjvagyonunkkal nem kockáztathatunk — ez nem szerencsejáték, hanem életstratégia.
Fiatalon még belefér a kockázat — idősebb korban már nem
Életkorunkkal együtt változik a megfelelő befektetési portfólió is. Fiatalon érdemes magasabb hozamú, de kockázatosabb befektetésekben gondolkodni, mert egy esetleges piaci visszaesésre van időnk reagálni. Ahogy közeledünk a nyugdíjhoz, a biztonság fontosabbá válik, és a stabil, kiszámítható hozamú befektetések kapnak hangsúlyt.
Ha nyugdíj előtt mellékállásban vagy rugalmas formában dolgoznál, érdemes böngészni a Jobinfo blogját is, ahol karrierrel, munkával, álláskereséssel és munkahelyi pénzügyekkel kapcsolatos cikkeket és hasznos tanácsokat találsz!