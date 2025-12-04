Így ne legyél szegény nyugdíjas: hogyan készülj okosan az időskorra már most?

A jövő terhe: egyre több idős, egyre kevesebb befizető

Magyarországon 2035 és 2041 között ugrásszerűen megnő a nyugdíjba lépők száma: ekkor közel egymillió ember éri el a nyugdíjkorhatárt. Miközben tovább élünk, ami önmagában jó hír, a nyugdíjrendszerre egyre nagyobb teher hárul, hiszen az aktív dolgozók befizetései finanszírozzák a nyugdíjakat. A számok azt mutatják: a nyugdíjak értéke egyre inkább lemarad az átlagbérek mögött. Míg 2008-ban a nyugdíj az átlagbér 69 százalékát jelentette, 2025-re ez már 35 százalékra csökkent, és a tendencia nem javul.

A nyugdíj tervezése ma már fiatal korban is létfontosságú

Fotó: Jobinfo.hu

Minél előbb kezdünk takarékoskodni, annál nagyobb a mozgásterünk

Az egyik leghatékonyabb stratégia az önkéntes előtakarékosság. A nyugdíjpénztárak és a NYESZ-számlák nemcsak biztos konstrukciók, hanem adókedvezményt is kínálnak. A fiatal korban elkezdett, akár kisebb összegű rendszeres befizetés hosszú távon hatalmas hozamot termelhet, részben a kamatos kamat hatása miatt. Minél hosszabb időn át tart a megtakarítás, annál nagyobb vagyon képződik — a 20–30 éves pénzügyi időtáv itt valódi csodákra képes.

Ha jobb fizetésű munkát keresel, hogy félre tudj tenni a jövőre… A Jobinfo.hu-n több ezer állás közül válogathatsz — akár karrierváltás, akár fizetésemelési cél, akár kiegészítő jövedelem miatt keresel új lehetőséget!

A kis összegek idővel óriásivá nőnek

Gyakori tévhit, hogy „nincs értelme félretenni havi 10–20 ezer forintot”. Valójában több ezer olyan pénzügyi számítás bizonyítja, hogy a rendszeresség fontosabb, mint a kezdeti összeg nagysága. A kis befizetések évtizedek alatt összeadódnak, és amikor eljön a nyugdíj ideje, óriási különbséget jelenthetnek. Aki időben kezd, annak a befektetett összeg sokkal nagyobb arányban kamatozik, és sokkal nagyobb összeggel számolhat idős korára.

Terveznünk kell az élettartamunkkal is — nem csak a jelenlegi költéseinkkel

Sokan tévesen becsülik meg, hogy hány évet fognak nyugdíjban tölteni. Az emelkedő nyugdíjkorhatár ellenére ugyanúgy élhetünk 20–30 évet is nyugdíjasként, hiszen a várható élettartam is növekedik. Ez azt jelenti, hogy a megtakarításainknak hosszú időn át kell biztosítaniuk a megélhetést — és nem mindegy, milyen időtávról gondolkodunk.