Okoskukák jelentek meg egy magyar városban – ez lehet a jövő?

A BIOKOM Nonprofit Kft. a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel együttműködésben egy innovatív hulladékgyűjtőt helyezett ki Pécs egyik legforgalmasabb, ugyanakkor hagyományos hangulatú városrészében. Az okoskuka megjelenése jól mutatja, hogyan találkozhat a mindennapi városi élet a környezetbarát gondolkodással és a modern technológiával.

Pécs első okoskukája a vásárcsarnok környékén

Okoskuka borította fe la rendet Pécsett

Az eszközt a Procycla Hungary Kft. biztosítja pilot jelleggel, így Pécs egy olyan megoldást próbálhat ki, amely már most a jövő hulladékgazdálkodását idézi. A technológia nem számít kísérleti újdonságnak:

Skandináviában régóta bevett gyakorlat, több városban évek óta alkalmazzák sikerrel a közterületi hulladékkezelés hatékonyságának növelésére.

Most ez a szemlélet a vásárcsarnok közelében jelent meg, váratlan, mégis figyelemfelkeltő módon.

Napenergiával működő, önálló rendszer

Az okoskuka teljes egészében napenergiával működik, így nincs szüksége külső áramforrásra, kábelezésre vagy külön infrastruktúrára. Önálló egységként illeszkedik a városi környezetbe, miközben modern technológiát hoz egy olyan helyszínre, ahol erre kevesen számítanának.

Tömörítés és hatékonyabb hulladékgyűjtés

A beépített kompresszor folyamatosan tömöríti a beledobott hulladékot, ami jelentősen megnöveli a gyűjtő kapacitását. Ennek köszönhetően ritkábban van szükség az ürítésre, ami hatékonyabb működést tesz lehetővé, és hosszabb távon a közterületi hulladékszállítás terheit is csökkentheti – írja a BAMA.

