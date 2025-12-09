Reagált az internetszolgáltató az országos leállásra

Hírlevél
A szolgáltató részletes közleményt adott ki a kedd hajnalban észlelt hálózati problémákról. A One által jelzett hibák több területet érintettek, és bizonyos szolgáltatásoknál még tart a teljes helyreállítás.
internetinternetelérésinternetes hozzáférés

Ahogy azt az Origo korábban jelezte, országszerte internetleállásról számoltak be a One ügyfelei. A Downdetectoron a bejelentések éjfél után ugrottak meg, reggelre pedig rekord közeli szintre emelkedtek.

one
A One szakemberei folyamatosan dolgoznak a teljes helyreállításon - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A One tájékoztatása szerint a belföldi mobilhálózati hibát már sikerült elhárítani. A szolgáltató ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy 

néhány külföldön tartózkodó ügyfélnél továbbra is adódhatnak adatroaming-problémák, ezért a szakemberek folyamatosan vizsgálják a helyzetet.

A One vezetékes hálózatában részleges kiesés tapasztalható

A vezetékes szolgáltatások esetében elsősorban Vác térségében tapasztalható részleges kiesés. A One azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy indítsák újra a hálózati eszközöket, mivel ez sok esetben elősegítheti a szolgáltatás normalizálódását. A szolgáltató digitális önkiszolgáló felületei – a webshop és az appok – időközben ismét elérhetők.

A vállalat közölte, hogy a hálózati infrastruktúra és a roamingszolgáltatások teljes helyreállítása jelenleg is folyamatban van. A One elnézést kért minden érintett ügyféltől, és hangsúlyozta: folyamatosan dolgoznak azon, hogy a hálózat mielőbb újra teljes kapacitással működjön.

Egy második közleményben azt írják, hogy

a belföldi mobil-, valamint vezetékes hálózataink és önkiszolgáló digitális felületeink (webshop, One applikációk) helyreálltak, a One Magyarország szolgáltatásai zavartalanul működnek.

 

 

