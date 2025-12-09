Nagy a baj! Órák óta nincs internete az egyik legnagyobb szolgáltató ügyfeleinek

Valami probléma van az internettel az ország jelentős részén. A leállás a One szolgáltatót érinti, egy ideig a honlapjuk sem volt elérhető.
Országszerte internetleállásról számolnak be a One ügyfelei. A Downdetector oldalán éjfél után szaporodtak meg a bejelentések, ami reggel 6 körülre már igen magas értéket ért el.
A kommentek alapján a probléma nem helyhez kötött, mivel Budapestről, a Balaton környékéről és számos nagyvárosból érkezett bejelentés.
Veszprémben perpill sem otthoni net, sem mobilinternet
– írta az egyik kommentelő.
Budapest 12. kerület. Itt sincs One vezetékes net
– jelezte egy másik.
