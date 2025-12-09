Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos dolgot árult el az áprilisi választásról – videó

Ezt látnia kell!

Megnéztük az új orosz diszkontot: mutatjuk, mit és mennyiért lehet kapni

internet

Nagy a baj! Órák óta nincs internete az egyik legnagyobb szolgáltató ügyfeleinek

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Valami probléma van az internettel az ország jelentős részén. A leállás a One szolgáltatót érinti, egy ideig a honlapjuk sem volt elérhető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
internetinternetelérésinternetes hozzáférés

Országszerte internetleállásról számolnak be a One ügyfelei. A Downdetector oldalán éjfél után szaporodtak meg a bejelentések, ami reggel 6 körülre már igen magas értéket ért el.

one
A Downdetector oldalának képernyőképe a One bejelentéseiről

A kommentek alapján a probléma nem helyhez kötött, mivel Budapestről, a Balaton környékéről és számos nagyvárosból érkezett bejelentés. 

Veszprémben perpill sem otthoni net, sem mobilinternet

– írta az egyik kommentelő. 

Budapest 12. kerület. Itt sincs One vezetékes net

 – jelezte egy másik. 
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!