Nagy a baj! Órák óta nincs internete az egyik legnagyobb szolgáltató ügyfeleinek

Országszerte internetleállásról számolnak be a One ügyfelei. A Downdetector oldalán éjfél után szaporodtak meg a bejelentések, ami reggel 6 körülre már igen magas értéket ért el.

A Downdetector oldalának képernyőképe a One bejelentéseiről

A kommentek alapján a probléma nem helyhez kötött, mivel Budapestről, a Balaton környékéről és számos nagyvárosból érkezett bejelentés.

Veszprémben perpill sem otthoni net, sem mobilinternet

– írta az egyik kommentelő.

Budapest 12. kerület. Itt sincs One vezetékes net

– jelezte egy másik.

