Ónos eső nehezíti a közlekedést, mutatjuk, hol vigyázzon

Országszerte borult, párás, többfelé tartósan ködös idő határozza meg a hétfői napot. A keleti és északkeleti megyékben időszakosan szemerkélő eső, máshol szitálás fordulhat elő, a ködösebb tájakon pedig ónos eső is előfordulhat – írja a Köpönyeg.

Ónos esővel indul a hét.

A nappali csúcshőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul, a hidegebb értékeket a tartósan ködös területeken mérhetjük, késő estére pedig 0 és plusz 5 fok közé csökken a hőmérséklet.

Ónos eső nehezíti meg a hét első felét

Keddre sem változik jelentősen a helyzet: marad a borult, párás idő, délen és délkeleten azonban időnként felszakadozhat a felhőzet. Hajnalban továbbra is előfordulhat szitálás, sőt ónos szitálás is.

Szerdán is borongós, párás levegő tölti ki az országot, ám az Alföldön az élénk délkeleti szél hatására csökkenhet a felhőzet, és rövid időre a nap is kisüthet. Szitálás, ködszitálás bárhol előfordulhat.

A hét második felére jön az enyhülés

Csütörtökre nyugaton többnyire erősen felhős, keleten pedig változóan felhős idő ígérkezik. Helyenként eső továbbra is előfordulhat, a levegő pedig párás marad. A délutáni csúcshőmérséklet 4 és 12 fok között várható.

Pénteken sem köszönt be lényeges változás: jellemzően erősen felhős marad az ég, keleten viszont időszakos napsütés is lehet. Elszórtan kisebb eső vagy szitálás továbbra sem kizárt, a keleti szél többfelé megélénkülhet.

A hétvégén túlnyomórészt felhős időre számíthatunk, időnként esővel vagy záporokkal. Ahogy kelet felé haladunk, fokozatosan kevesebb felhő és több napsütés várható. A csúcshőmérséklet 5 és 12 fok között alakul.

Különösen veszélyes az elektromos roller télen

Az egyre hidegebb idő beköszöntével sokan még mindig elektromos rollerrel közlekednek, ám a szakértők szerint ez ilyenkor különösen veszélyes. Az elektromos roller télen nagyobb kockázatot jelent, ezért fontos, hogy fokozott figyelemmel és megfelelő felszereléssel induljunk útnak.

Kátyú miatt defektet kapott?

A téli időszakban jellemzően a kátyúkárok, a fagy miatt alakulnak ki az úthibák, másrészt a csapadékos időjárás miatt ezek az éles peremű úthibák az autóvezető számára láthatatlanul bújnak meg a víztükör alatt. A közút kezelője nem saját zsebből, hanem a felelősségbiztosításának terhére téríti meg a károkat, a biztosítók pedig jellemzően bizonyítékot kérnek arra, hogy tényleg ott és akkor történt a defekt, amikor a kérdéses kátyúba hajtott az autó.