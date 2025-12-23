Hírlevél
Budapesti Operettszínház

Fények, botrányok, sikerek – több mint 100 éves az Operettszínház

28 perce
Olvasási idő: 11 perc
Kevés budapesti épület mondhatja el magáról, hogy falai között mulatók, botrányok, világsztárok és legendás előadások váltották egymást. Az Operettszínház 1922-es megnyitásával azonban végleg új korszak kezdődött: a Nagymező utcai épület a könnyed szórakoztatás és a magas művészet találkozóhelyévé vált. 2025-ben, több mint egy évszázaddal később is élő bizonyítéka annak, hogy az operett és a musical időtálló műfajok – és Budapest kulturális szíve továbbra is itt dobog.
Budapesti OperettszínházBudapestNagymező utcakultúra

Az Budapesti Operettszínház megnyitása 1922-ben nem csupán egy új kulturális intézmény születését jelentette, hanem egy korszakváltást is Budapest művészeti életében. A Nagymező utca ikonikus épülete addigra már sok mindent látott: mulatót, orfeumot, háborús bezárást és újrakezdést. 2025-ből visszatekintve jól látszik, hogy az Operettszínház nemcsak túlélte a 20. század viharait, hanem világszinten is jegyzett zenés színházzá vált.

Operettszínház
1962. – Nagymező utca, Fővárosi Operettszínház és a Budapest Táncpalota (Moulin Rouge).
Fotó: Fortepan / Kotnyek Antal

A kezdetek – Somossy Károly és az orfeum világa

Az épület története szorosan összefonódik Somossy Károly nevével, aki a 19. század végén a pesti éjszakai élet egyik meghatározó alakja volt. Miután összeveszett Carlé Henrikkel, a népszerű varieté egyik igazgatójával, Somossy saját útjára lépett: 

Megvásárolta a Nagymező utca 17. alatti épületet. Fellner és Helmer tervei alapján mulatóvá alakíttatta, majd 1894-ben megnyílt a Somossy Orfeum

Az orfeum igazi nemzetközi látványosság volt: külföldi sztárok és hazai kedvencek voltak a repertoáron. Carola Cecília primadonna volt a fő attrakció, illetve a hírhedt Barrison-lányok pikáns előadásai.

A fényűzésnek azonban ára volt: a magas honoráriumok miatt az orfeum 1899-ben csődbe ment.

Operettszínház
Somossy Orfeum (1894 - 1899)
Fotó: Wikipedia

Fővárosi Orfeum – műfaji sokszínűség és kísérletezés

Somossy után Waldmann Imre vette át az intézményt, amely Fővárosi Orfeum néven működött tovább egészen 1916-ig. A műsor továbbra is rendkívül színes maradt: artisták, egzotikus énekesek, alpesi és olasz együttesek, vízijátékok, „élő fényképek” és vendégszereplések a bécsi Burgtheaterből

Ez az időszak a „boldog békeidők” nosztalgikus lezárása volt. Az első világháború kitörésével a szórakoztató palota bezárt, és egy korszak végleg lezárult.

1904. Nagymező utca 17, Fővárrosi Orfeum (később Fővárosi Operettszínház).
Fotó: Fortepan / Deutsche Fotothek / Brück und Sohn

Az Operettszínház megnyitása – 1922. december 22.

Az igazi fordulópont 1922-ben érkezett el. Az épületet Ben Blumenthal amerikai vállalkozó bérelte ki, és Vágó László, Málnai Béla, valamint Szentgyörgyi István tervei alapján színházzá alakíttatta.

A nagy nyitás

  • 1922. december 22. – ünnepélyes megnyitó

Nyitóelőadás: Olivia hercegnő (Földes Imre – Buttykay Ákos)

  • 1923. február 9-től: Fővárosi Operettszínház néven működött

Ezzel Budapest vezetése hivatalosan is saját otthont adott az operett műfajának, és megkezdődött az úgynevezett „Ezüst Operett” korszaka.

Operettszínház
Nagymező utca, Fővárosi Operett Színház. (1969.)
Fotó: Fortepan / Középületépítő Vállalat - Kreszán Albert - Koczka András - Kemecsei József

Válságok, újrakezdések és túlélés

Az Operettszínház története nem volt mentes a nehézségektől: 1929–1930 között rövid ideig prózai színházként működött. Ezután a gazdasági válság és a folyamatos bezárások nehezítették a színház életét. Nem mellesleg vezetőváltásokkal is szembe kellet néznie.

A Király Színház megszűnése után azonban az Operettszínház lett Budapest egyetlen operettjátszó helye, ami hosszú távon megszilárdította szerepét.

A műfaji bővülés – operettől a musicalig

A 20. század második felében az Operettszínház nyitott az új zenés műfajok felé:

Legendás musicalek a repertoárban

  • My Fair Lady
  • West Side Story
  • Hegedűs a háztetőn
  • Chicago
  • A muzsika hangja
  • Valahol Európában

A Rock Színház 1996-os beolvadása új lendületet adott a musical irányvonalnak.

Legendás művészek otthona

Az Operettszínház neve összeforrt a magyar zenés színház legnagyobb alakjaival. Csak néhány név a legendák közül:

  • Honthy Hanna, Latabár Kálmán, Rátonyi Róbert, Antalffy József
  • Oszvald Marika, Lehoczky Zsuzsa, Kishonti Ildikó
  • Feleki Kamill, Sárdy János, Zentai Anna

Ők nemcsak előadásokat, hanem színháztörténelmet teremtettek.

Operettszínház
Latabár Árpád és Antalffy József színművészek, a Fővárosi Operettszínház tagjai. (1958.)
Fotó: Fortepan / Virány László

Az épület – múlt és modernitás találkozása

Az 1894-ben a színházépület impozáns nézőtérrel, páholyokkal, aranyozott stukkókkal és legendás csillárral készült.

Fontos felújítások

  • 1966–1971 – jelentős belső átalakítás
  • 1999–2001 – teljes rekonstrukció
  • 2014 – megújult nézőtér

Ma az Operettszínház 901 férőhelyes, légkondicionált, és a legkorszerűbb európai színpadtechnikával rendelkezik.

Az Operettszínház 2025-ben – élő hagyomány

2025-re az Operettszínház: évente közel 500 előadást tart és mintegy félmillió nézőt vonz. Látogatottsága közel 100%-os.

Produkciói – mint a Rómeó és Júlia, Elisabeth, Mozart! vagy Abigélnemzetközi sikereket arattak. A színház rendszeresen vendégszerepel Európában, Japánban és az Egyesült Államokban is.

Miért fontos ma is az Operettszínház?

Az Operettszínház nem csupán egy teátrum.

Élő kulturális örökség, közösségi találkozópont illetve Budapest egyik szimbóluma.

1922-es megnyitása óta generációk számára jelenti a szórakozást, az érzelmeket és a zenei élményt – és 2025-ben is bizonyítja, hogy a hagyomány és a modernitás kéz a kézben járhat.

Kapcsolódó tartalmaink:

A jó színház az érzelmekről és az igazságról szól

Bojtos Luca már nagyon fiatalon eldöntötte, hogy operaénekes lesz. Gyerekszínészként hat éven át játszott a Budapesti Operettszínház és a Madách Színház színpadán. Pályája kezdetén szerepelt a Virtuózokban, és együtt énekelt José Curával is. Orbán János Dénes és Pejtsik Péter Hamupipőke című operettmusicaljében Firtost, a Tündérkirálynőt alakítja; elmondása szerint nem véletlen, hogy megtalálta a szerep. Nem volt egyszerű szubrettből primadonnává válnia: el kellett hinnie, hogy lehetséges. Szerinte az, hogy milyen energiákkal játszik egy művész, attól függ, mennyire mer rákapcsolódni a saját érzéseire. Nézete szerint a jó színháznak az érzelmekről és az igazságról kell szólnia.

Igazi ritkaság - sosem látott felvétel került elő a Nemzeti Színház 60 évvel ezelőtti felrobbantásáról - videó

Sosem látott filmfelvétel került elő a Blaha Lujza téri Nemzeti Színház 60 évvel ezelőtti, 1965. március 15-én történt felrobbantásáról - közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) az MTI-vel pénteken.

 

