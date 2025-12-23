Fények, botrányok, sikerek – több mint 100 éves az Operettszínház

Az Budapesti Operettszínház megnyitása 1922-ben nem csupán egy új kulturális intézmény születését jelentette, hanem egy korszakváltást is Budapest művészeti életében. A Nagymező utca ikonikus épülete addigra már sok mindent látott: mulatót, orfeumot, háborús bezárást és újrakezdést. 2025-ből visszatekintve jól látszik, hogy az Operettszínház nemcsak túlélte a 20. század viharait, hanem világszinten is jegyzett zenés színházzá vált.

1962. – Nagymező utca, Fővárosi Operettszínház és a Budapest Táncpalota (Moulin Rouge).

Fotó: Fortepan / Kotnyek Antal

A kezdetek – Somossy Károly és az orfeum világa

Az épület története szorosan összefonódik Somossy Károly nevével, aki a 19. század végén a pesti éjszakai élet egyik meghatározó alakja volt. Miután összeveszett Carlé Henrikkel, a népszerű varieté egyik igazgatójával, Somossy saját útjára lépett:

Megvásárolta a Nagymező utca 17. alatti épületet. Fellner és Helmer tervei alapján mulatóvá alakíttatta, majd 1894-ben megnyílt a Somossy Orfeum

Az orfeum igazi nemzetközi látványosság volt: külföldi sztárok és hazai kedvencek voltak a repertoáron. Carola Cecília primadonna volt a fő attrakció, illetve a hírhedt Barrison-lányok pikáns előadásai.

A fényűzésnek azonban ára volt: a magas honoráriumok miatt az orfeum 1899-ben csődbe ment.

Somossy Orfeum (1894 - 1899)

Fotó: Wikipedia

Fővárosi Orfeum – műfaji sokszínűség és kísérletezés

Somossy után Waldmann Imre vette át az intézményt, amely Fővárosi Orfeum néven működött tovább egészen 1916-ig. A műsor továbbra is rendkívül színes maradt: artisták, egzotikus énekesek, alpesi és olasz együttesek, vízijátékok, „élő fényképek” és vendégszereplések a bécsi Burgtheaterből

Ez az időszak a „boldog békeidők” nosztalgikus lezárása volt. Az első világháború kitörésével a szórakoztató palota bezárt, és egy korszak végleg lezárult.

1904. Nagymező utca 17, Fővárrosi Orfeum (később Fővárosi Operettszínház).

Fotó: Fortepan / Deutsche Fotothek / Brück und Sohn

Az Operettszínház megnyitása – 1922. december 22.

Az igazi fordulópont 1922-ben érkezett el. Az épületet Ben Blumenthal amerikai vállalkozó bérelte ki, és Vágó László, Málnai Béla, valamint Szentgyörgyi István tervei alapján színházzá alakíttatta.

A nagy nyitás

1922. december 22. – ünnepélyes megnyitó

Nyitóelőadás: Olivia hercegnő (Földes Imre – Buttykay Ákos)

1923. február 9-től: Fővárosi Operettszínház néven működött

Ezzel Budapest vezetése hivatalosan is saját otthont adott az operett műfajának, és megkezdődött az úgynevezett „Ezüst Operett” korszaka.