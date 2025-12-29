Hírlevél
optikai illúzió

Döbbenetes videó tarol a neten: ez az optikai illúzió teljesen átveri az agyat

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy különleges vizuális jelenség újra ráirányítja a figyelmet arra, mennyire könnyen félrevezethető az emberi érzékelés. Az optikai illúzió lényege, hogy az agyunk nem a valós színeket látja, hanem a környezet alapján „kijavítja” azokat – még akkor is, ha ezzel teljesen rossz következtetésre jut.
optikai illúziópiroskék

Az optikai illúziók évtizedek óta lenyűgözik az embereket, mert egyszerre szórakoztatóak és zavarba ejtők. Egy friss példában két szem látszólag eltérő színűnek tűnik, holott a valóságban teljesen azonos árnyalatúak, a különbséget kizárólag az agyunk hozza létre – írja a Daily Mail.

Optikai illúzió
Az optikai illúziók azért váltanak ki erős reakciókat, mert megkérdőjelezik az érzékelésünkbe vetett bizalmunkat - Illusztráció
Fotó: Unsplash

Optikai illúzió, amely átírja a színérzékelést

Egy TikTokon bemutatott videóban egy rajzolt arc látható, amelynek bal oldala piros, jobb oldala kék háttér előtt jelenik meg. A legtöbb néző első pillantásra úgy érzékeli, hogy a két szem különböző színű.

Hogyan téveszt meg az agyunk?

Az emberi agy folyamatosan korrigálja a látott képet, hogy értelmezhetővé tegye a környezetet. Ennél az optikai illúziónál azonban ez a mechanizmus „túlműködik”: a piros és kék háttér eltérő fényviszonyt sugall, az agy kompenzálni próbálja ezt, így a szemek színe így eltérőnek tűnik, pedig azonosak.

Amikor a háttér eltakarásra kerül, azonnal láthatóvá válik a valóság: a két szem pontosan ugyanolyan szürke.

@beatonthebeeb A demonstration of the importance of background colour on overall colour perception. All brought about by optical illusion. #colour #mindgame #opticalillusions #complementarycolors #opticalillusion #weirdscience #perception ♬ Chill Kitty (Lofi) - The Machinist Beats

Az optikai illúzió rémisztő szörnyekké torzítja a hírességek arcát

A videó annyira összezavarta az embereket, hogy sokan többször is újranézték, hogy ellenőrizzék, valóban azt látják-e, amit hisznek. A látványt egy szokatlan optikai illúzió hozza létre, amely furcsa játékot űz az agyunkkal.

Optikai illúzió, amit még a tudomány sem tud megmagyarázni

Az optikai illúziók mindig nagy hatást gyakoroltak az emberekre, de a Poggendorff-illúzió különösen rejtélyesnek számít. A jelenség során két kör részlete tűnik el egy sáv mögött, a jobb oldali kisebbnek látszik, mint a bal oldali – ám valójában ugyanannak a körnek a részei.

 

