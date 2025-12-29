Döbbenetes videó tarol a neten: ez az optikai illúzió teljesen átveri az agyat

Az optikai illúziók évtizedek óta lenyűgözik az embereket, mert egyszerre szórakoztatóak és zavarba ejtők. Egy friss példában két szem látszólag eltérő színűnek tűnik, holott a valóságban teljesen azonos árnyalatúak, a különbséget kizárólag az agyunk hozza létre – írja a Daily Mail.

Az optikai illúziók azért váltanak ki erős reakciókat, mert megkérdőjelezik az érzékelésünkbe vetett bizalmunkat - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Optikai illúzió, amely átírja a színérzékelést

Egy TikTokon bemutatott videóban egy rajzolt arc látható, amelynek bal oldala piros, jobb oldala kék háttér előtt jelenik meg. A legtöbb néző első pillantásra úgy érzékeli, hogy a két szem különböző színű.

Hogyan téveszt meg az agyunk?

Az emberi agy folyamatosan korrigálja a látott képet, hogy értelmezhetővé tegye a környezetet. Ennél az optikai illúziónál azonban ez a mechanizmus „túlműködik”: a piros és kék háttér eltérő fényviszonyt sugall, az agy kompenzálni próbálja ezt, így a szemek színe így eltérőnek tűnik, pedig azonosak.

Amikor a háttér eltakarásra kerül, azonnal láthatóvá válik a valóság: a két szem pontosan ugyanolyan szürke.

A videó annyira összezavarta az embereket, hogy sokan többször is újranézték, hogy ellenőrizzék, valóban azt látják-e, amit hisznek. A látványt egy szokatlan optikai illúzió hozza létre, amely furcsa játékot űz az agyunkkal.

Optikai illúzió, amit még a tudomány sem tud megmagyarázni

